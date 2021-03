Bisbal, Chenoa y otros concursante de Operación Triunfo recuerdan a Álex Casademunt

Álex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo (OT), ha muerto en un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), donde residía actualmente. El cantante tenía 39 años de edad.



Casademunt fue uno de los 'triunfitos' de la primera edición de OT, que presentó Carlos Lozano en TVE. Lo más recordado de su paso por el concurso es el dueto con David Bustamante, en el que interpretaron el tema "Dos hombres y un destino".







Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad.