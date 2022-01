¿'Tuppers' de plástico o de cristal? Ambas son buena opción

El Ministerio de Consumo ha lanzado una nueva campaña de vídeo a través de las redes sociales, en la que realiza una serie de consejos y recomendaciones sobre cómo almacenar y transportar comida en 'tuppers'.



"El táper es el mejor aliado en la vida de muchas personas, pero ¿sabes cuáles son las pautas a seguir para que su uso no suponga ningún peligro?", comienza apelando la campaña, que lanza este miércoles el Departamento que dirige Alberto Garzón tras la polémica con las macrogranjas.



"Como en casa no se come en ninguna parte, pero si tienes que hacerlo en la oficina o en la universidad y quieres comer 'casero', sigue estos consejos a la hora de almacenar y trasladar tus táper", señala en un tuit el Ministerio.



En la campaña, Consumo recomienda por igual el uso de 'tuppers' de cristal como de plástico, indicando los 'pros' y 'contras' de ambas alternativas que, según el Ministerio, son "una buena opción".



"El táper de cristal es más fácil de limpiar, en cambio el táper de plástico, aunque es más difícil de limpiar, es mucho más ligero y menos frágil", se escucha decir a la narradora en 'off' de la campaña, aunque en el vídeo puede verse otra de las características de los recipientes de cristal: es "higiénico".





Como en casa no se come en ninguna parte... ??



Pero si tienes que hacerlo en la oficina o en la universidad y quieres comer 'casero', sigue estos consejos a la hora de almacenar y trasladar tus táper ?? pic.twitter.com/IL7grneHqy — Ministerio de Consumo (@consumogob) January 19, 2022

No obstante, Consumo asegura que es "importante" valorar el uso de "envases de material reciclado", ya que esta es, según el Ministerio, "una opción más sostenible".En la campaña también se insta a los consumidores a mantener una higiene adecuada a la hora de manipular alimentos, como es el caso de lavarse las manos antes, durante y después de cocinar, utilizando utensilios limpios y diferentes para cada tipo de producto, evitando asíentre productos crudos, como carne, pescado o marisco, y alimentos que se van a consumir crudos, como ensaladas.Con respecto a la conservación de alimentos, la campaña recomienda mantener los alimentos en recipientes herméticos y refrigerarlos en caso de salir de casa lo antes posible, y deja claro que "nunca" se deben guardar alimentos recién cocinados en la nevera, pues hay que esperar a que se atemperen.También recuerda que la comida no debe estar más de dos horas fuera de la nevera o más de una hora si la temperatura ambiente es de más de 30º C, y recuerda también que. En ese caso, se deberá "descartar los restos de alimentos que han sido recalentados".