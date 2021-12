Cuatro recetas de turrón casero clásicas para esta Navidad

En cuanto acabó la campaña de Halloween-Todos los Santos empezamos a verlos en los supermercados y comercios de alimentación: los turrones ya han llegado y están entre nosotros.

Como el mazapán, los guirlaches y los polvorones son el ejemplo mas clásico, casi más extremo de producto de temporada. Solo comemos turrón en Navidad y fin de año. Pasada la celebración de Reyes, desaparece de la vida pública y pocos días después también de la despensas particulares.

Uno de los problemas posnavideños con el que nos solemos encontrar es que hemos hecho mal el cálculo de lo que ibamos a consumir y ver varias tabletas de turrón sin abrir. Alguno las guardan para una ocasión fuera de temporada y hacer la gracia en una cena de amigos en verano. Pero son pocos. La mayoría las mira con recelo y una pregunta en la mente "¿todavía queda?".

Para evitar este problema proponemos una posible solución, el turrón casero. Ser nosotros los que lo hagamos facilita limitar la cantidad a solo lo que vamos a comer. Además elevar bastante nuestro orgullo de cocinillas.

Por ello proponemos cuatro recetas de cuatro tipos distintos: los tres clásicos, Jijona o blando, Alicante o duro y el de chocolate. Además añadimos uno para subir nota, un turrón rosa.



Turrón de Jijona o turrón blando

Este es el clásico, el de toda la vida. Almendra y miel fácil de comer.

Ingredientes

Almendra molida cruda, 300 gr

Miel clara, 300 gr

Azúcar, 50 gr

Canela molida, 2 gr

Ralladura de cáscara de medio limón

Sal, 1 gr

Una clara de huevo o 30 gr de clara liofilizada



Elaboración

1. En una sartén amplia con un poco de aceite se tuestan las almendras a fuego medio hasta que estén doradas y empiecen a esparcir su característico aroma. Durante este proceso no dejar de removerlas para que cojan color homogéneo y no se quemen. Reservar en un recipiente mientras se enfrían. Si las hemos comprado enteras este es el momento de molerlas. Las dejamos más o menos finas según nuestro gusto. No hay que intentar adelantar esta parte comprando almendras ya tostada porque por lo general vienen con sal y no es lo más conveniente.

2. Ponemos un cazo al fuego con la miel y el azúcar. A una potencia baja cocemos la mezcla mientras la removemos con suavidad hasta conseguir una mezcla semilíquida. Es el momento de retirarlo del fuego.

3. Mientras e va enfriando batimos la clara hasta lograr una espuma blanca que incorporaremos al cazo dela miel y el azúcar removiéndolo todo con energía.

4. Volvemos a poner el cazo en el fuego a muy baja potencia y seguimos dando vueltas, esta vez con suavidad hasta que logremos una crema espesa.

5. Apagamos el fuego y en ese cazo echamos la almendra, la canela, la sal y la ralladura de limón. Volvemos a remover y dar vueltas hasta que la masa sea espesa pero todavía se pueda manejar, que sea moldeable.

6. Llenar un molde con forma de tableta y procurar que quede todo bien apelmazado, sin aire dentro. Cubrirlo con film y colocar un peso encima que lo cubra completamente. Una vez templado, se puede meter en la nevera durante toda la noche. Importante, no quitar el peso de encima en todo este tiempo.

El tiempo total de elaboración es de unos 45 minutos, a los que hay que sumar un reposo mímimo de 6 horas.



Turro de Alicante o turrón duro

Otro clásico que gusta a muchos. Por su dureza, hay que procurar que no sea demasiado gruesa la tableta.

Ingredientes

Almendra cruda, 225 gr

Miel, 130 gr

Azúcar, 100 gr

Azúcar glass

Canela molida, 2 gr

Ralladura de cáscara de medio limón

Sal, 1 gr

Una clara de huevo o 30 gr de clara liofilizada

Elaboración

1. Tostar las almendras en una sartén amplia con un poco de aceite, removiendo todo el rato hasta que se doren de forma homogénea y no se quemen. Reservar en un recipiente y que se vayan enfriando.

2. En un cazo poner la miel y en un fueho a baja potencia que se vaya licuando más. Añadir el azúcar y seguir removiendo hasta que tenga el aspecto de un caramelo blando. Apartar del fuego.

3. Con la clara y el azúcar glass batimos hasta conseguir un merengue. La mitad lo añadiremos a la miel y lo mezclaremos.

4. En un molde con forma de tableta ponemos una capa de almendras de forma más o menos repartida y después vertemos la mezcla de miel, merngue y azucar por encima. Es el momento de ser prudentes y no hacer una capa muy gruesa que al enfriarse quede demasiado dura y cueste partirla o morderla. Mejor hacer dos tabletas finas.

5. Colocar sobre el molde papel de horno o film trasparente y un peso para darle forma. Si se quiere una apariencia más tradicional se puede pone encima una hoja de oblea o de barquillo que quede pegada. Dejar reposar hasta aque se enfríe.

El tiempo total de elaboración son unos 45 minutos más el tiempo de reposo.



Turrón de chocolate

El favorito de muchos, en especial de los más pequeños.

Ingredientes

Chocolate fondant, 240 gr

Manteca de cerdo, 35 gr

Kispies o arroz inflado, 25 gr

Almendra molida, 50 gr

Licor de naranja (o de otra clase que vaya bien con el chocolate), 5 ml



Elaboración

1. Fundir parte del chocolate fondant al baño maría y cubrimos el molde con una capa fina de chocolate líquido. Lo que sobre lo reservamos. Dejamos enfría la capa sobre el molde.

2. Fundimos el resto del chocolate en el mismo recipiente y le añadimos la manteca de cerdo, mezclando los ingredientes hasta logra una masa uniforme

3. Añadir la almendra, los krispies o el arroz inflado y el licor. Mezclamos y removemos con cuidado para repartir bien todos los ingredientes.

4. Recuperamos el molde con el chocolate seco y vertemos la mezcla. Alisamos la superficie y dejamos secar para que se solidifique.

5. Cuando llegue el momento, desmoldar con cuidado para no estropear la cobertura.

El tiempo estimado de elaboración es de una media hora más el tiempo de reposo.



Turrón rosa

No todo va a ser clásico. Un toque de color para animar la bandejas de los postres.

Ingredientes

Azúcar moreno, 130 gr

Harina de trigo, 80 gr

Almendra molida, 50 gr

Mantequilla, 80 gr

Chocolate negro al 70%, 100 gr

Chocolate blanco, 250 gr

Avellanas, 40 gr

Frambuesa liofilizadas (u otra fruta roja del bosque), 50 gr

Una pizca de sal



Elaboración

En este caso, las cantidades dan para dos tabletas.

1. Este turrón lleva una capa de galleta que hace de soporte. Para ella, mezclar el azúcar moreno y la mantequilla reblandecida a temperatura ambiente (acordarse de sacarla del frigo un rato antes de ponernos a trabajar).

2. Añadir a la masa la almendra molida, la harina y una pizca de sal. Mezclar bien, pero tampoco demasiado. Extenderla sobre un papel de horno y cubrirlo con otro para poder estirarla con un rodillo. Así haremos dos láminas alargadas del tamaño de los moldes.

3. Meter en el horno, que se ha precalentado a 150º, durante 30 minutos. Pasado este tiempo, sacarlas y dejar enfriar.

4. Mientras el horno hace su trabajo, fundimos el chocolate al baño María y forramos los moldes con papel de cocina. Colocamos en su interior la galleta enfríada y sobre ella vertemos el chocolate negro. Cuando se haya enfriado lo suficiente, los moldes van a la nevera.

5. Fundimos el chocolate blanco al baño María. Cuando se haya derretido, sacamos los moldes del frigo, se da la vuelta al turrón para que la galleta quede arriba y el chocolate negro abajo y se vierte el blanco bien repartido por toda la superficie.

6. Antes de que se enfríe y devolverlo a la nevera, colocamos y fijamos las avellanas enteras o por medios sobre el chocolate blanco. De nuevo a la nevera hasta la hora de disfrutarlo.

7. A la hora de llevarlo a la mesa, espolvorear el polvo de frambuesa o el de la fruta roja de nuestro gusto.

El tiempo total de preparación es de una hora contando el tiempo de horno. Hay que aladirle el tiempo de reposo en cámara.



Recomendación

Estos cuatro turrones están hechos en casa con productos naturales, sin ningún conservante. Por ello es conveniente darles salida en pocos días, no duran eternamente, o congelarlos hasta que se vayan a consumir.

Atención a los chocolates, que tienden a reblandecerse con el calor.

La galleta del turrón rosa, si es fina, también es una opción para el de Alicante, aunque lo engrosará un poco más y es fácil que se rompa y desmigue antes que el turrón.