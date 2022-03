Úrsula Corberó coincide con su 'doble'  en el desfile de Saint Laurent

Úrsula Corberó no ha podido ocultar su ilusión al ser invitada, por primera vez, a la Semana de la Moda de París.



La protagonista de 'La casa de papel' ha acudido al 'front row' del desfile de Saint Laurent y se ha sentado junto a otros rostros conocidos como Demi Moore, Victoria Beckham y su hijo Romeo, Rossy de Palma, Pedro Almodóvar o Donatella Versace.



La actriz eligió para la ocasión un top bicolor asimétrico en blanco y negro, que combinó con unos leggings rojos y zapatos de tacón negros, un look que, como era de esperar, acaparó todas las miradas.



La intérprete llegaba al lugar del desfile muy emocionada, sin imaginar que se llevaría una gran sorpresa.







ENCUENTRO SORPRESA CON SU 'DOBLE'

A la entrada del desfile de Saint Laurent,que se agolpaban para pedirle fotos y autógrafos, pero no se imaginaba que ella misma iba a tener un momento 'fan' nada más entrar al front row., la modelo brasileñay no tardaron en intercambiar algunas palabras que se han podido ver en los vídeos compartidos por la maniquí."Encantada de conocerte, ¡estás impresionante!", le dijo la top a la actriz catalana, que no dudó en admirar el look de la brasileña y confesar que "es mi primera vez (en el desfile)", a lo que Bruna contestó que para ella también era algo nuevo.Úrsula Corberó y Bruna Marquezine por fin tuvieron la oportunidad de conocerse en persona, después de que muchas personas hayan asegurado que podrían ser dobles., cuando l. Bruna decidió hacerse un cambio de look radical y dejó atrás el pelo largo para lucir un favorecedor corte pixie, el mismo que por aquel entonces también llevaba Corberó.y el parecido entre las dos era totalmente innegable en aquel momento.Las dos fueron conscientes del revuelo que causaron entonces y, ahora que ya se han conocido,desde la primera fila de la Semana de la Moda de París.