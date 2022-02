La romántica sorpresa de Ben Affleck a Jennifer López por San Valentín

Ha llegado el día. Adorado por unos, odiado por otros, el 14 de febrero está marcado en el calendario de todo el mundo como el día de San Valentín.



Las parejas de celebrities más famosas siempre suelen aprovechar para sacar la artillería pesada con motivo del día del amor y celebrar esta señalada fecha dejando maravilladas a sus parejas y también a sus fans.



Hay quienes conquistan con románticos detalles y quienes deciden tirar la casa por la ventana y hacer alarde del derroche, si puede ser en redes sociales mejor, un gesto muy Kardashian.



Sin embargo, Ben Affleck nunca ha sido demasiado dado al exhibicionismo y ha preferido adelantarse a la fecha y sorprender a Jennifer López con un regalo digno de derretir hasta el corazón más duro.





JENNIFER DESVELA LA SORPRESA DE BEN

JENNIFER LÓPEZ HABLA DE SU RELACIÓN

no ha podido evitar compartir con todos sus seguidores el bonito detalle que su chico ha tenido hacia ella., comenzaba yy personal que normalmente solo compartiría con mi círculo íntimo".Ese algo muy especial no era otra cosa que lapara celebrar San Valentín.en el que se pueden vercuando comenzaron su relación a principios de los 2000. El vídeo, de la nueva película de Jennifer LópezSi bien empieza con los inicios de su relación, las imágenes que forman el vídeo terminan en la actualidad, concretamente conque están viviendo desde la primavera de 2021.La cantante se ha quedado sin palabras ante el gran gesto de Ben y ha explicado lo que significa para ella este 'detallazo': ". Verlo, sus giros inesperados y que cuando es real,", unas palabras que demuestran su gran compromiso en esta segunda oportunidad que les ha dado la vida.Aunque, de vez en cuando no tienen problema en hablar de su amor públicamente.Ben Affleck lo ha hecho en varias ocasiones y ahora ha sido, y cómo protegemos eso y cómo vivimos nuestras vidas (qué compartir y qué no compartir) es el equilibrio que tenemos ahora, el beneficio de la experiencia y la sabiduría que ganamos con los años", declaraba a principio de este mes y añadía: ". Antes éramos ingenuos y se nos estropeó un poco. Ahora somos mayores, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas.".