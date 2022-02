La romántica escapada de Sofía Suescun a París para celebrar San Valentín

Con lo fácil que es que las parejas televisivas se rompan, y más cuando en algunos programas del corazón se rastrea la vida de cada uno para que salga algún ex, algún ligue o algún familiar que ponga en peligro una relación, la pareja Sofía Suescun-Kiko Jiménez parece más que sólida.



La pamplonesa, que se dio a conocer ganando Gran Hermano, cuando aún había edición de anónimos (y luego se convirtió en la reina de los realities), y el andaluz, que saltó a la fama por su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa y por su relación con Gloria Camila Ortega, van camino de tres años juntos y han querido celebrar San Valentín de una manera muy especial aunque no muy novedosa.



La parejita feliz ha pasado los días previos al 14 de febrero en una escapada en París. El 14 no lo han disfrutado en la capital francesa porque Kiko tenía que participar como colaborador en Sálvame, pero a ellos les vale celebrarlo con un día de antelación.





Y claro, como dos buenos tortolitos en la ciudad del amor,Y no un candado estándar, sino uno con sus iniciales grabadas. Bueno, más que grabadas pintadas con un rotulador permanente, que es importante que no se borren cuando llueva:En la parte trasera sí que aparece grabada la silueta de la torre Eiffel, la palabra 'París' y dos corazones enlazados, el típico candado de tienda de souvenirs destinado a acabar en un puente.Y ya de pasoacompañado, en la cuenta de Instagram de Sofía, por un escueto "Mi San Valentín. ¡Que viva el amor!" y la canción (cuál si no) La vie en rose.La navarra ha promocionado ese vídeo también este lunes a través de sus stories, acompañado de otro mensaje para su novio:Así se han despedido de un patrocinado viaje que les ha dado para muchas publicaciones y para demostrar que su amor no está en cuestión.