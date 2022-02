Cayetana Rivera oficializaba públicamente su relación con Manuel Vega la semana pasada. La pareja acudió junta por primera vez a un acto público, concretamente al desfile de Lourdes Montes, la mujer de su padre, en el Salón Internacional de Moda Flamenca.



Allí también estuvo presente la madre de Cayetana, Eugenia Martínez de Irujo, que hizo gala de la buena sintonía entre ella y su exmarido, Francisco Rivera y también de la buena relación que mantiene con su yerno, Manuel Vega, al que tanto ella como Francisco saludaron cariñosamente.





LA OPINIÓN DE EUGENIA

QUIÉN ES MANUEL VEGA

EL DULCE MOMENTO DE CAYETANA

La duquesa de Montoro suele ser siempre muy amable con la prensa y está vez no iba a ser menos. Durante el evento por el 90º aniversario del Museo Chicote de Madrid al que acudió junto a su marido, Narcís Rebollo,con mucha naturalidad y no tuvo reparos a la hora de hablar del novio de Tana:, eran las bonitas palabras que la hija de la duquesa de Alba le dedicaba a Manuel., por tanto, todosen los últimos días acerca de la relación de su hija yde la joven. La madre de Tana ha salido al paso de las especulaciones y ha asegurado que están encantados con Vega y que muy contentos de ver feliz a Cayetana:, zanjaba el tema mostrando su enfado por los rumores.nació en Sevilla y es, unentre los que destacan lao elEl joveny tambiénque nada tienen que ver con la restauración comol, de hecho, es el, que tendrá lugar el próximono puede quejarse. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Riveray no solo en el terreno sentimental.Tanatras sus prácticas en la discográficay ha empezado a trabajar como, una plataforma tecnológica para amantes de la música, mientras