Laura Escanes desvela que tendrá que pasar por quirófano

Laura Escanes tiene uno de los perfiles más seguidos de Instagram y cuenta con más de 1,7 millones de 'followers'.



No es raro verlas hacer planes con otras influencers que, como ella, también son madres y en su cuenta en la conocida red social comparte momentos de su día a día y también algunos instantes junto a su hija y consejos sobre maternidad.



Laura está casada con Risto Mejide desde el 20 de mayo de 2017 y el 2 de octubre de 2019 daban la bienvenida a su primera hija en común, Roma.



La influencer ha compartido en varias ocasiones lo feliz que es disfrutando de su vida al lado de su familia, sin embargo, esa felicidad se ha visto un poco empañada debido al pequeño bache de salud por el que está pasando la catalana en los últimos días.





PREOCUPACIÓN POR PARTE DE SUS SEGUIDORES

LAURA CONFIRMA QUE TENDRÁ QUE PASAR POR QUIRÓFANO

El pasado martes,subía una fotografía a los stories de Instagram en la que. Esta imagenque no tardaron en preguntarle sobre qué le había ocurrido.sociales tras la publicación,en torno a un posiblede Laura y la posible causa de su visita al médico.Este miércoles,explicando las razones por las que había decidido tomarse un pequeño respiro y centrarse en ella,para solventar un problema de salud , que ha preferido mantener dentro de su privacidad.Laura Escanesy se dirige a ellos con mucha naturalidad, por lo que ha considerado oportuno compartir las últimas noticias sobre su estado de salud con todos ellos."Os cuento rápido porque ayerya", comenzaba a contar al día siguiente de su visita al médico, y aseguraba que entendía perfectamente la preocupación que se había generado en torno a su estado de salud., pero bueno, me confirman lo que ya sospechaba y es que seguramente,", un hecho que ha confesado que la pone algo nerviosa,a la que tendrá que someterse.No obstante, síen la que se llevará a cabo la operación, unos días en los que seguramente se mantenga alejada de las redes sociales hasta que se encuentre totalmente recuperada: ", si todo va bien,. Es, no tiene nada de grave, tampoco me voy a poner a contar detalles por aquí, pero todo está bien, es un rollo", decía la catalana quitándole hierro al asunto y reconocía que pensar al pensar en la intervención se agobia, pero prefiere tomárselo con optimismo:", pero bueno, es lo que hay y ya está.", zanjaba el tema y tranquilizaba a sus 'followers'.