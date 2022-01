La presunta infidelidad de Iñaki Urdangarin incendia las redes sociales

Las imágenes de Iñaki Urdangarin de la mano de una "misteriosa mujer rubia" por las playas de Bidart han revolucionado las redes sociales. Las tendencias de Twitter colocan al exduque de Palma en el epicentro de toda clase de tuits irónicos.



Muchos de estos tuits hacen referencia a la condena de más de cinco años de prisión por malversación, fraude, prevaricación, delitos fiscales y tráfico de influencias y a su matrimonio con la infanta Cristina.





Iñaki Urdangarín está acostumbrado a llevar en la mano cosas que no debería llevar. No sé dónde está la noticia.

Iñaki Urdangarín y la infanta responden a la portada de lecturas :



No me consta, yo no sé nada.

??