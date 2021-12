Jon Kortajarena tiene un nuevo proyecto para luchar contra el cambio climático

UN VIAJE QUE LE ABRIÓ LOS OJOS

UN PROYECTO PARA TODOS

ALALPARDO, EL LUGAR ELEGIDO

'REFOREST PROJECT', LA ONG DE FERNANDO OJEDA

y suele predicar con el ejemplo., una isla de origen volcánico al igual que La Palma, situada entre Australia y Nueva Caledonia dónde vio por primera vez los estragos que provoca el calentamiento global y cómo empieza a afectar al planeta.Tras aquella experiencia, Jon decidió tomar una decisión: "Conocí a los primeros refugiados climáticos y cómo estaba afectando el calentamiento global al planeta. Verlo no es lo mismo que te lo cuenten.Desde entonces,y ha intentado concienciar sobre este problema a través de las redes sociales siempre que ha tenido la oportunidad.en el municipio madrileño de Alalpardo.permitiendo que todas las personas que lo deseen puedan plantar su propio árbol de forma gratuita.y considera que el hecho de: "Gracias a 'Reforest Project' aportar nuestro granito de arena para cuidar el planeta es accesible para todo el mundo. La naturaleza no es una moda, ni para una élite. La naturaleza somos todos, por eso era importante que este proyecto fuese gratuito", y ademástambién: "cambiar pequeñas cosas en nuestro día a día para conseguir un gran cambio en el mundo".El sitio elegido para llevar a cabo este proyecto no es casualidad,, animal que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Además,Este método se caracteriza por plantar los árboles de manera no lineal, lo que asegura que el suelo queda protegido de la erosión, las inundaciones y preserva mejor la fauna.y además les recuerda que el plan es aún mejor si se hace en familia o en grupo: "que estas Navidades regalemos bosques y árboles, en vez de cortarlos.y una forma de pasar tiempo de calidad entre amigos, familiares, solo o con gente desconocida, pero con un interés común: cuidar y disfrutar la naturaleza".'Reforest Project' es una organización sin ánimo de lucro fundada por el empresario y modelo, Fernando Ojeda, hace un par de años yHasta el momento 'Reforest Project' ha plantado más de 30.000 árboles en España, y actualmente se está empezando a expandir a otros territorios como México.El lema de la organización es: "".