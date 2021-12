Matías Urrea, exmarido de Ainhoa Arteta, explica como es su relación con la cantante lírica en la actualidad

Ainhoa Arteta y su exmarido, Matías Urrea fueron durante un tiempo un matrimonio feliz, o al menos eso parecía para quién los veía desde fuera.



Sin embargo, la ruptura entre ambos saltó a los medios de comunicación en uno de los peores momentos de la vida de la soprano guipuzcoana. Un cólico nefrítico que derivó en varias complicaciones estuvo a punto de acabar con la vida de Arteta y la obligó a pasar más de un mes ingresada en el hospital, con unas consecuencias de las que aún sigue recuperándose.



En el plano sentimental, Ainhoa y Matías Urrea decidieron poner fin a su relación a finales de verano y la soprano tomó la decisión de romper cualquier vínculo que la uniese a él, también en el terreno profesional, ya que hasta ese momento Urrea había ejercido como su representante.



Los rumores y especulaciones sobre los verdaderos motivos del final del matrimonio y cuál había sido la verdadera relación entre ambos no tardaron en aparecer y dieron lugar a todo tipo de teorías y a muchos comentarios por parte de varios amigos de Arteta.





Ahora, meses después de todo aquello parece queestá casi totalmente recuperada tanto física como emocionalmente, y su vuelta a los escenarios podría ser inminente. Una buena noticia que ha supuesto una alegría tanto para sus seguidores como también para su, que ha querido hablar de cómo se encuentra su relación con ella en estos momentos.ha explicado que en la actualidad no mantiene ningún tipo de contacto con la que fuera su mujer y asegura que los dos. Sobre cómo califica la relación que mantuvieron, el capitán de corbeta asegura que fue una relación como todas: "con sus momentos buenos y malos, vivimos una pandemia juntos y una crisis económica juntos como todos los españoles".Cuestionado por si sería posible una futura reconciliación,considera que "la relación está como está ahora que es en un impasse, estamos los dos rehaciendo nuestra vida, ella está mucho más centrada en retomar su carrera profesional, recuperarse físicamente, de las secuelas de la enfermedad".Además quiso desvelar que a pesar de no mantener relación, consideró oportuno enviarleal enterarse de su recuperación en el que aseguraba que se alegraba por ella y que esperaba verla pronto en los escenarios. Aunque, el militar asegura que sabe que lo leyó y que no la pretendía, solamente lo hizo porque "hemos estado juntos seis años y que hayamos terminado no significa que tengamos que tirar por tierra lo que hemos vivido juntos".Sobre la posible vuelta de laa los, Matías Urrea afirmó que supone que volverá, "al final su convalecencia médica tendrá un final, gracias a Dios. Esperemos que esté pronto en los escenarios y que podamos disfrutar de ella". Además, quiso dejar claro quey que espera verla cantando de nuevo muy pronto, al igual todos sus seguidores.