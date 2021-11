Rocío Flores llama a su madre "la gallina de los huevos de oro"

La relación de Rocío Flores con su madre sigue siendo irreconciliable. Este viernes la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha participado en El Programa de Ana Rosa, en el que es colaboradora, y ha demostrado que no tiene ninguna intención de buscar un acercamiento hacia su progenitora.



"No soy Rocío Carrasco, la gallina de los huevos de oro, ni soy Antonio David Flores, puesto poco menos que como el diablo en persona. Yo soy yo, soy una persona independiente, y que cada uno diga lo que quiera decir", ha afirmado la hija de ambos.



Esas han sido sus palabras tras asegurar su padre a una reportera del programa que a partir de ahora no volverá a hablar con la prensa y sólo se expresará a través de su canal de YouTube. "Tablas en la tele tiene, y educación a la hora de hablar, también", ha dicho Rocío Flores, que inmediatamente ha avanzado que ella es "la primera que no quiere que esté en televisión".





#ConcentracionEnMalaga. Empiezan a debatir sobre las declaraciones de su padre y Rocío Flores lo defiende (como es normal). ??Video 2?? pic.twitter.com/4uzJcelXio — Carito (@Carolin56884730) November 12, 2021