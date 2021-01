La fuerza de los foros

Los foros de Internet son algo bastante más poderoso de lo que a primera vista de los legos en la red pueda parecer; más allá de ser lugares donde poner en común aficiones u opiniones, se convierten en una fuente de poder de muy difícil control

Durante esta semana se ha estado hablando de cómo un grupo de usuarios de un foro de la red social Reddit, muy popular en Estados Unidos, ha traído en jaque al Parqué de la Bolsa de Nueva York. Reconozco que he tenido que estudiar bastante toda la información sobre el funcionamiento de las inversiones en valores a corto plazo y cómo este grupo ha podido influir tanto en las acciones de una empresa que cotizaba a 17 dólares por acción y que de la noche a la mañana pasó a 380 dólares. Para mí el protagonista de esta historia, no es la cadena de tiendas de videojuegos GameStop. Los verdaderos protagonistas son los foros de Internet donde un grupo llamado WallStreetBets compuesto por menos de 3 millones de usuarios, adoptaron todos la misma orden: comprar de manera masiva acciones de la cadena de videojuegos con el objetivo de que subieran de valor, lo que frustró los planes de los inversores bajistas. Hay una serie de televisión llamada Billions que muestra cómo son por dentro los fondos financieros de Wall Street, que se encargan de hacer subir y bajar los valores a su conveniencia y que ahora se quejan de estos hackers que lo único que han hecho es seguir las leyes de la oferta y la demanda y reírse de todos los mercados.

Pero hay un segundo actor en todo esto, las aplicaciones móviles para comprar y vender acciones. Hasta no hace mucho, si alguien quería comprar o vender valores que cotizaban en la NYSE, dependía de un broker, que no era más que un intermediario que por ello se llevaba siempre una suculenta comisión. Aquí es donde tenemos que entrar en nuestra plataforma digital y buscar la película El Lobo de Wall Street. Pero desde hace unos años han aparecido una serie de apps de trading (compra y venta de acciones), entre las que destaca Robinhood, que permiten a los millennials, jóvenes mucho más digitalizados, jugar con los valores de la Bolsa. Y digo jugar porque la mayoría no se lo toman como algo serio, sino como un juego en el que hoy compran 10 valores por 100 euros y mañana los venden por 110, con un nivel de beneficio muy bajo por su bajo nivel de inversión. Ahora imagínate que son 5 millones los que están usando estos programas y que a todos se les ocurre hacer la misma inversión independientemente de los canales oficiales. Esos 100 euros de inversión se convierten en 500 millones y el beneficio global pasa a ser de 10 millones de dólares.

Lo que ha sucedido con esta empresa puede volver a suceder y se está reflejando en los valores de empresas como la tecnológica BlackBerry (quién se acordaba de ella) que está notando una subida de su valor bursátil desmesurado. Y lo que tenemos que analizar en profundidad es cómo hemos pasado del mundo utópico en el que la red es maravillosa y donde juntos podemos hacer fuerza para salvar los prejuicios sociales y cambiar el mundo a que un grupo de fans de un determinado artista saboteen o arruinen la vida de otro, como ocurrió con los seguidores del grupo K-pop. El cantante Charlie Puth, que sufrió ataques de este colectivo de fans en TikTok después de hacer algún vídeo burlándose de la banda, tuvo que pedir disculpas ante este acoso multitudinario. Y solo expresaba una opinión contraria. Cuidado con la ciudadanía organizada en clústeres o grupos de presión, que no siempre velan por el uso común de las cosas, sino por su propio beneficio. No pensemos que lo de Reddit y GameStop es un caso aislado, igual podemos tener algo así por aquí.

@juandelaherran