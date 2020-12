Estos son algunos consejos para comprar esta navidades algunos regalos tecnológicos que pueden gustar a nuestros familiares y amigos. Si se comparan marcas, precios y tiendas, se pueden encontrar rebajas y chollos

Cada año me llega por estas fechas un aluvión de correos y mensajes para que les dé consejos o ideas sobre regalos con los que triunfar en navidad dentro del ecosistema tecnológico. No me gusta hablar de marcas o modelos de productos concretos, pero sí que vamos a agrupar esos gadgets con los que poder solucionar esas compras navideñas. Aunque hay toda una escala de precios, como los tiempos no están para grandes gastos, vamos a tratar de que no nos gastemos demasiado, aunque si comparamos marcas, precios y tiendas, te aseguro que podemos encontrar rebajas y chollos.



Hogar tecnológico

En tiempos de pandemia, en los hogares en los que había que encerrarse cada uno en una habitación para teletrabajar o seguir las clases on line hemos descubierto que el wifi no llega igual a todas partes. Los sistemas para convertir nuestra red eléctrica en una red que permita tener una buena calidad de conexión a Internet son cada vez más baratos y muy simples de conectar. También han aparecido bases de enchufe inteligentes, que mediante el móvil se pueden programar para encender y apagar lámparas y muchos de ellos compatibles con Alexa o Google Home para poderlos controlar con nuestra voz. Otra alternativa son las bombillas led wifi que se enciende o apagan o modifican la intensidad o el color con las órdenes que le demos a nuestro asistente.



Accesorios PC

Las cintas de vídeo VHS, mini DV, video 8 de aquellas cámaras que usábamos en vacaciones y que ahora habían acabado en el trastero, han vuelto a aparecer por casa gracias a las capturadoras de audio y vídeo que por menos de 20 euros podemos conseguir. Se conecta desde el USB del PC a la cámara y puedes convertir en un archivo MP4 todos aquellos recuerdos que tienes en esas cintas. Hay quien ha conseguido liberar una estantería de cintas de vídeo antiguas. Si buscas alargar la vida de tu portátil, cambia el disco duro por uno de estado sólido. Hay mil programas que te permiten clonar toda la información, pero si no te atreves mándalo a un servicio técnico. Y si los discos duros externos te parecen grandes, los hay del tamaño de una tarjeta de crédito, ahora tienes los pinchos multi USB. Tienen la conexión para el móvil, USB C, y adaptadores para la conexión al PC. Internamente puedes incorporar tarjetas de memoria flash de 64, 128 o hasta 1 TB, aunque este tamaño todavía es muy caro.



Accesorios móvil

Busca los mini bolsos donde meter todos los componentes que necesitas llevar cuando viajas para los teléfonos móviles de toda la familia y llénalo con estos accesorios. Los nuevos cargadores que permiten cargar hasta 4 teléfonos a la vez. Busca los que incluyen toma Quick Charge 3.0 que será un estándar en breve. Los cables USB que permiten cargar a la vez tres dispositivos con diferentes entradas, iPhone, mini USB o USB C, solo emplean una boca del cargador. Importante, tienen que ser de calidad, cuidado con las gangas con este tipo de cables. Y si en casa tienes un amante de los video selfis de Instagram o Tik Tok, le tienes que comprar el anillo de luz.

Hay diferentes modelos, algunos permiten insertar en el anillo el teléfono, que a modo de flash nos ilumina mientras grabamos nuestras histories. Hay un antes y un después de iluminar y usar este tipo de trípodes en nuestras grabaciones.

Si todo esto te parece poco date una vuelta por las secciones de Sonido y Gaming de las tiendas físicas y on line por donde encontrarás también muchas ideas para regalar tecnología en Navidad.

@juandelaherran