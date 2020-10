En el artículo de esta semana me he centrado en buscar aquellos sitios que además de permitirte aprender inglés ‘on line’, nos dan también la posibilidad de poder mantener el nivel con juegos, lecturas y otras herramientas

NUNCA olvidaré aquellos anuncios que se emitían en septiembre y enero año tras año sobre el curso de guitarra, curso de fotografía o aquellos cursos de idiomas con casete que se englobaban en la llamada educación a distancia. Faltaban años para que Internet lo cambiara todo, pero de alguna manera estos precursores de la enseñanza on line casi merecen un homenaje. Hoy en día todo ha cambiado mucho. Tenemos por la web miles y miles de cursos de todo tipo y muchos de ellos gratuitos, pero cuando me voy a los de enseñanza de idiomas veo que la mayoría son de pago, con una calidad indiscutible.

Me he dado cuenta que a mí aprender inglés me resultó fácil, pero también me ha resultado muy sencillo perder todo el nivel que tenía por dejar de conversar y practicarlo con la asiduidad que un idioma necesita. Por eso me he centrado en buscar aquellos sitios que además de permitirte aprender, nos dan la posibilidad de poder mantener el nivel con juegos, lecturas y otras herramientas.

Lo primero que tienes que hacer es una prueba de nivel. En Voice of America English Test respondes a 20 preguntas y te dice tu nivel aproximado con las titulaciones CEFR homologadas en la Unión Europea. Si eres de los que son capaces de usar el smartphone para ver series, escribir correos y hacer de todo, vas a tener mil aplicaciones, muchas de ellas gratuitas.

La más popular es Duolingo, que te permite ir pasando de nivel a medida que realizas sus ejercicios. Válida incluso para niños, es gratis con algunas opciones de pago. Babbel es la app más mediática. No es gratis, pero solo pagas a medida que vas pasando de nivel. Con Cambly y Tandem vas a poder charlar con profesores nativos de inglés en directo. La última moda son los bots de conversación, un software que es capaz de mantener una conversación y corregirte o enviarte los errores que has tenido mientras hablabas. El más conocido es Virtual Talk pero PronunciationBot se instala dentro de Telegram y lo puedes tener como un amigo con el que conversar 24 horas al día.

Recuerda que siempre tienes en tu móvil Google Translate; no solo sirve para traducir, la opción de pronunciación te puede ayudar a resolver dudas o incluso he visto mantener conversaciones breves haciendo que vaya traduciendo y emitiendo en voz todo lo que escribes.

Si lo que te gusta es sentarte delante del PC, con tus auriculares y micrófono y una libreta o incluso un libro para seguir las lecciones, también tienes buenas alternativas. Quizás la que más recursos tiene es la BBC Learning English. Te adelanto, está todo en inglés así que tendrás que esforzarte para ponerte con sus vídeos, actividades, vocabulario o explicaciones de gramática, eso sí, gratis. El British Council, instituto cultural público del Reino Unido, tiene una web específica para aprender inglés. Algunas de las herramientas son gratuitas, pero si quieres seguir sus cursos tendrás que pasar por caja. No podemos cerrar esta lista sin citar la compañía vasca Bai&by que ha sabido adoptar Internet y la tecnología para ofrecer sus cursos on line con garantía de aprendizaje. Su uso del "machine learning" hace que el programa vaya aprendiendo del alumno llevándole por el camino adecuado para poder progresar. Desde que la Inteligencia Artificial empezó a usarse en los sistemas de aprendizaje on line se ha visto cómo el índice de éxito y los escasos abandonos, demuestran que esta es la manera de hacer las cosas. Sí, ya no hay excusa para aprender inglés, ni otros idiomas.

@juandelaherran