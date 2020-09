Entrevista inventada a Alberto Garzón: "He visto a Felipe VI aparcando en plazas reservadas a minusválidos"

Alberto Garzón, andaluz nacido en Logroño, forma parte del gabinete del gobierno de Pedro Sánchez dentro de la cuota que corresponde a Unidas Podemos, en la que representa a la cuota de Izquierda Unida desde el sector del PCE.

De sólida formación, Garzón empezó a estudiar Empresariales hasta que se dio cuenta de que eso queda un poco raro a la hora de liderar al proletariado y se pasó a Económicas. Se trata, sin duda, de uno de los ministros con mayor presencia pública del gabinete Sánchez. Garzón está desarrollando una frenética actividad ejecutiva y legislativa que reconocen y alaban incluso los sectores más recalcitrantes de la oposición.

En el escasísimo tiempo libre que le deja la descomunal tarea de su ministerio, y teniendo en cuenta el relativo relax de estas semanas de total tranquilidad económica, social y sanitaria, aprovecha para tirar de tuíter e iluminar al común de la ciudadanía con sus imprescindibles reflexiones. Por suerte, nos ha recibido durante unos minutos tras exprimir su apretadísima agenda.

Muchas gracias por atendernos.

— De nada. He tenido que retrasar mi partida de petanca de los lunes por la tarde y adelantar mi asistencia a un congreso internacional de criadores de pájaros cantores. Me tiene muy preocupado la explotación y encierro de aves que salen del huevo con los mismos derechos que el resto de los pájaros. Pero para eso estamos. Para servir al pueblo. Y atender a la prensa. Tenga en cuenta que yo no concedo muchas entrevistas.

Porque le piden pocas. Y esta es imaginaria, no le digo más.

— Prefiero no entrar en debates que presentan un indudable sesgo reaccionario a la vez que antigubernamental. Usted sabrá los intereses espurios que se cuentan entre sus motivaciones. Chincha.

¿Cuál es la agenda de su ministerio?

—Esta. Cójala, cójala. ¿Qué le parece? Azul, encuadernada en polipiel ecológica, y realizada en papel reciclado cosido a mano. Páginas para coger las citas con el médico, los partidos del fin de semana de los hijos, los números de teléfono imprescindibles, la dirección de la pastelería... lo fundamental. Pedazo de agenda ¿Eh?. Con el año impreso en dorado en la portada: 2020. ¿Quiere una?

Gracias, pero tengo la del periódico. Con 'agenda', me refería a su listado de prioridades y tiempos.

—Ahaaa, eso. Acabáramos. Mi agenda está clara: servir al pueblo. Yo he venido a la administración pública a servir, no a servirme. Igualdad de todo tipo: lineal, horizontal, transversal, de género, de vacaciones y moscosos. ¿Por qué los autónomos y autónomas carecen del derecho a moscosos? Ese es un debate prioritario en esta sociedad cada vez más controlada por el imperialismo yanki.

Hombre, imperialismo yanki... Hace unos años ya que quien corta el bacalao en la economía y la política internacional es China, una potencia mundial que se gobierna por un sistema de partido único.

—¿Y ve lo bien que le va? Ahí lo tiene, un país comunista que genera más nuevos multimillonarios al año que Estados Unidos. ¿No es una prueba de que el sistema funciona?

Depende de por dónde lo mire. Si fuera usted presidente en lugar de ministro ¿Qué sería lo primero que haría?

—Destituir a Felipe VI. La monarquía es uno de los principales problemas que preocupa desde hace años al pueblo trabajador. Además, yo mismo he visto a Felipe VI cometer actos absolutamente reprobables como aparcar en plazas reservadas a personas con movilidad reducida, estacionar en doble fila, dejar el auto en el carril bici y pedirle los puntos del carnet de conducir a su padre. ¿Quién se puede fiar de alguien que actúa de ese modo despreciable? Además, frecuentemente le van a buscar en un cochazo con chófer que le lleva a inaugurar cosas.

Oiga, que usted también va en coche oficial.

— Ya, pero yo no soy rey. Y trabajo por el pueblo. Además ¿sabe alguien qué hace Felipe VI por la gente? ¿Para qué le pagamos con nuestros impuestos?

En eso tiene usted toda la razón. ¿Pero quiere que hagamos una encuesta preguntando de qué es usted ministro?

—¡Ja! No me da miedo. Seguro que quien está leyendo esta entrevista inventada sabe que llevo meses siendo ministro de... de€ si hombre... de€ A ver dónde está mi jefe de gabinete. Que venga y me aclare una duda.