En verano, Instagram

Instagram es una red totalmente visual, donde el texto es marginal y todo se centra en compartir imágenes y vídeos. Su éxito se debe en gran parte a que ha sabido copiar a toda la competencia aquellos recursos que no tenía, añadiendo cada vez nuevas funcionalidades

aunque da la impresión que Tik Tok es la red que se erige como la ganadora entre todas las redes sociales del verano, las cifras demuestran que Instagram tiene todavía mucha ventaja sobre ella. Si todavía no tienes una cuenta en esas dos redes es posible que te encuentres fuera de lugar en las conversaciones de terraza o cuadrilla. Voy a contarte por qué tiene tanto éxito y darte unos trucos para ser el triunfagramer de tu grupo. Y no te extrañes si tus hijas e hijos, menores, lo primero que te piden cuando les regalas el móvil es permiso para instalarse Instagram, si es que todavía te piden permiso. Lo mejor es que aprendas a la vez que ellos el uso de las redes y de esta forma te será más fácil compartir que tener que prohibir.

Instagram es una red totalmente visual, donde el texto es marginal y todo se centra en compartir imágenes y vídeos. Su éxito se debe en gran parte a que ha sabido copiar a toda la competencia aquellos recursos que no tenía, añadiendo cada vez nuevas funcionalidades. La opción de compartir de forma temporal imágenes, vídeos o composiciones de nuestros momentos viene de la red Snapchat y aquí se denominan historias o stories. La posibilidad de emitir en directo vídeo como si fuéramos una emisora de televisión o poder usar montones de filtros para mejorar su apariencia son un elemento fundamental a la hora de hablar del éxito de Instagram.

Uno de los mayores peligros de esta red es la palabra influencer, porque vas a acabar siguiendo a personas que quizás no identifiques que para ellos la red es un negocio y bajo una apariencia inocente están subvencionados por las marcas de zapatillas, camisetas o relojes que muestran en sus fotos. Pero el peligro también está en que emplees tu tiempo y recursos en querer convertirte en uno de ellos. Se empieza por estar horas y horas conectado por miedo a perderte algo que para ti puede ser interesante y no te lo quieres perder. Nos obsesionamos con los likes, estamos pendientes de llegar con cada foto o vídeo a tener más y más cada día y nos llevamos una terrible decepción si no alcanzamos nuestro objetivo. Siempre quieres capturar y captar el mejor momento, lo que te hace realmente perderte la actividad con la que deberías estar disfrutando. ¡La de veces que he visto a personas con sus móviles en un concierto, tratando de buscar esa fotografía especial que subir a Instagram y no darse cuenta de que no sabían ni donde estaban! Ten cuidado con todo esto, especialmente por los menores.

Si has entendido todas estas advertencias y estás dispuesto a triunfar en Instagram te voy a dar unos cuantos consejos para lograrlo. Lo primero que necesitas es tener un perfil de empresa o profesional. Créalo desde el principio o cámbiate a este modo, de esta forma tendrás estadísticas de tus posts, a qué hora es mejor publicar o de donde vienen los likes. Tienes que trabajar un poco tu contenido, pero antes de publicarlo. Saber en qué vamos a ser capaces de destacar, cuál es nuestro hecho diferencial y no andar cambiando de temática cada dos días. Aprende a utilizar y entender las stories, ya que en la actualidad son la herramienta más popular en esta red y las que tienen más éxito en este momento. Es un canal para interactuar, no sirve solo para publicar sino para responder a todos, tanto si son alabanzas como si son críticas. Los influencers utilizan herramientas externas que les permiten mantener y publicar a unas horas determinadas, incluso mientras estás durmiendo. No es fácil triunfar, pero tampoco imposible.

@juandelaherran