Examen 'on line'

Durante años, cuando trataba de exponer mis ideas sobre la educación on line y la potencia y las posibilidades que tenía, el principal argumento de mis detractores era cómo se podía evaluar de forma remota. La verdad es que este aspecto no me preocupaba mucho porque no había forma de conseguir que nadie se tomara realmente en serio la enseñanza on line, así que me centraba en explicar los diferentes sistemas y metodologías que se podían utilizar y las bondades que ofrecía este sistema. Ahora nadie puede renegar de todo esto y ya llevamos semanas en las que los profesores y los alumnos se han tenido que poner las pilas para ofrecer sus clases remotas y para poder aprender de esta manera.

Transpolar la educación presencial con la que se da a través de internet es absurdo, pero estoy viendo muchos ejemplos de ello. Profesores que se quejan de algo tan nimio como que en su pantalla de ordenador le vuelve loco ver todo el mosaico de alumnos y no tener espacio para su presentación. Ponte dos monitores, en uno ves el grupo de estudiantes y en el otro trabajas con las presentaciones. La respuesta fue quién pagaba ese nuevo monitor. Si no queremos, nos podemos inventar un millón de excusas, pero tarde o temprano tendremos todos que cambiar el sistema. Los centros que imparten la formación basada en proyectos han visto como sus alumnos continúan trabajando en grupos sin verse ni llamarse por teléfono, aprovechando todas las posibilidades de herramientas tan potentes como Google Classroom. Evaluar este tipo de trabajos es bastante sencillo, pero en ocasiones se producen perjuicios entre determinados alumnos que no disponen del espacio o equipo adecuado en sus casas y un sistema de evaluación on line parecido al presencial puede ser una solución.

Exámenes Había oído hablar del eProctoring pero nunca le dediqué demasiado tiempo y llevo semanas documentándome en saber como podemos hacer para evaluar a nuestros alumnos de una forma justa. Siempre podemos tener dudas de si uno de los alumnos que se examina de forma remota dispone de algún tipo de ayuda, si ha contratado a un antiguo profesor para que le resuelva el examen o está conectado con sus auriculares a un grupo de amigos que le están chivando las respuestas. Lo primero que tenemos que pensar es que los exámenes on line no pueden hacerse de la misma forma que los presenciales y que tenemos que tener la mente abierta a otro tipo de alternativas. El examen tipo test, muy utilizado en Estados Unidos, no suele dar buenos resultados por aquí. Se cometen muchas injusticias en este tipo de evaluación. Muchos profesores de matemáticas suelen puntuar un ejercicio en función de cuánto se haya desarrollado o aplicado una fórmula y hasta donde se ha llegado, sin necesidad de tener bien el resultado. Esto se puede resolver enviando fotografías al profesor, pero ahora se encuentran con una nueva dificultad, como corregir sobre un PDF o JPG.

En esta investigación sobre como evaluar me he encontrado con la empresa vasca Smowltech que tiene un sistema que funciona sobre cualquier sistema de exámenes on line "autentificando la identidad del estudiante on line con un algoritmo de reconocimiento facial automático que detecta comportamientos incorrectos durante el examen. Se combinan validación automática y supervisión manual para garantizar todos los resultados". Si quieres saber más sobre este sistema para que no hagan trampas en los exámenes on line los alumnos, te aconsejo ver el vídeo que tienen en su página web.

@juandelaherran