La segunda temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' llega a Disney+

Disney+ estrena hoy martes, dentro de la marca Star, la segunda temporada de la serie Solo Asesinatos en el Edificio. La ficción es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking), quienes también son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us Dan Fogelman y Jess Rosenthal.









La primera temporada terminó con los tres personajes principales, Mabel (Selena Gómez, Los muertos no mueren), Charles (Steve Martin, El padre de la novia) y Oliver (Martin Short, The morning show), siendo detenidos después de que tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, se vieran obligados a desenmascarar al asesino. Ahora, en la segunda temporada, los tres pasan de investigar a sus vecinos para hacer un podcast a ser sospechosos del asesinato. A pesar de ello, no pueden evitar seguir implicándose en resolver el caso y que todos los misterios vean la luz.

La serie, emitida por primera vez el año pasado, fue uno de los éxitos de la temporada y tanto público como crítica la acogieron con los brazos abiertos. "La acogida que tuvo la primera temporada ha hecho que seamos optimistas y creemos que la audiencia va a seguir acompañándonos. Nos ha hecho confiar más en la visión que teníamos para la segunda temporada", afirma el creador de la serie junto a Steve Martin, John Hoffman.

Nuevas incorporaciones



Además de los protagonistas principales, hay interesantes y sorprendentes apariciones en el metraje. En esta segunda temporada podemos ver a Amy Schumer (La vida y Beth) interpretándose casi a ella misma (en una versión muy exagerada, eso sí) y llegando, además de para intentar hacerse con los derechos del podcast de los tres protagonistas, para ocupar el piso que en la primera temporada de la serie ocupó la aparición estelar de la primera temporada. Ni más ni menos que Sting. Otro rostro conocido es el de la modelo Cara Delevigne, que interpreta a una galerista que entabla una particular relación con Mabel.

Por si esto fuera poco, por el edificio pasa un rostro mítico del mundo del cine, Shirley MacLaine, que interpreta a la madre de la asesinada Bunny. En Solo asesinatos en el edificio podemos ver a la intérprete de El apartamento, en una aparición que llega tras otras colaboraciones como las que realizó en otras dos series, Glee y Downton Abbey.

En esta segunda temporada repiten papel la cómica Tina Fey (Hermanísimas), Nathan Lane (La edad dorada, Una jaula de grillos) y Amy Ryan (El puente de los espías).

La primera temporada de Solo asesinatos en el edificio obtuvo una gran recepción y recibió tres nominaciones a los Globos de Oro.