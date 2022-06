Las redes dictan sentencia ante la actitud de la madre de Yulen en 'Supervivientes'

'Supervivientes' empieza a enfocar su recta final y ya son muchos los familiares de los concursantes que han pisado las playas hondureñas para reencontrarse con sus seres queridos, este domingo ha sido el turno de Nacho Palau y Yulen Pereira, que han recibido la visita de su sobrino y de su madre, respectivamente, sin embargo, ha sido la presencia de esta última la ha causado un gran revuelo tanto en plató como en redes sociales debido a su sorprendente e increíble actitud.



Arelys Rodríguez, llegó a la isla para visitar a su hijo, pero el momento más esperado por la audiencia no era ese, sino el primer encuentro de la cubana con su nueva nuera, Anabel Pantoja, la recién estrenada pareja del esgrimista.



El programa de Mediaset sabía exactamente qué quería ver el público, por lo que adelantó el encuentro de Arelys con la sobrina de Isabel Pantoja, con quien se encontró antes que con su hijo, en una reunión que dejó sin palabras a todos los seguidores del reality.





LA INCREÍBLE ACTITUD DE ARELYS RODRÍGUEZ

Arelys esta noche ha conseguido el Goya a la mejor actriz #ConexionHonduras10 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 26, 2022

Las caras de Anabel viendo a la falsa de la madre de Yulen ??????#ConexiónHonduras10 pic.twitter.com/uQR4SHoZ2s — Carrasco Lydista (@evitomentiras) June 26, 2022

#ConexiónHonduras10

Y el Óscar a la mejor actriz es para...

ARELYS!!! — Riscal (@Riscal0) June 26, 2022

Al inicio de la nueva entrega de 'Conexión Honduras',que se iba a vivir durante la noche,, especialmente por la actitud que mostró la madre de Yulen con la superviviente y que recibió una calificación unánime por parte de colaboradores y audiencia.. Estas puertas que estáis viendo abren el pasado, el presente y el futuro de Anabel Pantoja.. Va a ser de traca", anunciaba el presentador.Más tarde,, y, mientras la colaboradora de 'Sálvame' no dejaba de proponer planes a su nueva suegra como comer en su casa o probar platos típicos de su gastronomía.Contra todo pronóstico,y afirmaba: "Aquí estoy".Por otro lado, Carlos Sobera interrumpía la conversación de ambas para preguntarle a la sobrina de Pantoja si se presentaba ante Arelys como una amiga o como la novia de su hijo, ante lo que ella no dudaba en responder: "Yo me presento como Anabel y que la quiero tener a ella y a Yulen Pereira siempre, lo que me dejen", decía con su desparpajo habitual, mientras, aseguraba ante la incredulidad de la audiencia y los colaboradores presentes en plató, puesto que estas palabras poco tienen que ver con las que lleva pronunciado semanas en los platós de Mediaset o las que dio a conocer durante el polígrafo al que se sometió en el 'Deluxe.Ante el cambio radical de la madre de Yulen,de 'Supervivientes'y ha asegurado que no le cae bien ni la quiere para su hijo, motivos por los quey todos están de acuerdo en que es muy "falsa"., e incluso quién hasta se atreve a darle un premio por su actuación:, se puede leer en más de un tuit,