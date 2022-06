Arranca el rodaje de la segunda temporada de la serie 'The Head'

Álvaro Morte, en 'The Head'.

Álvaro Morte, en 'The Head'. Efe

La segunda temporada de la serie The Head ya ha comenzado su rodaje en Tenerife, donde está ubicado el gran barco carguero que será escenario principal de la trama de esta entrega, que ha sido creada por el ganador de un Emmy Ran Tellem (Homeland). La ficción de The Mediapro Studio, producida en asociación con Hulu Japan, se rodará en inglés y estará protagonizada por un reparto internacional encabezado por John Lynch (El Terror, La Caza) y Katharine O'Donnelly (María, reina de Escocia), actores que retoman sus personajes de la primera entrega.

La ficción añade a esta temporada a actores como Hovik Keuchkerian (La casa de papel, Antidisturbios), el irlandés Moe Dunford (Texas Chainsaw Massacre), la sueca Josefin Nelden (El restaurante) y la británica Olivia Morris (Hotel Portofino). Participarán también el español Enrique Arce (La casa de papel, Rifkin's Festival), las actrices Nora Ríos (Kalifat, Heartbeats), Tania Watson (Now and then) y el actor francés Thierry Godard (Oussekine), con la colaboración especial del popular actor japonés Sota Fukushi (Bleach).

HISTORIA OSCURA Y FRÍA



Protagonizada por Álvaro Morte (el "profesor" de La casa de papel) y estrenada en junio de 2020, la primera temporada de The Head estuvo localizada en los helados parajes de la Antártida, donde un grupo de investigadores ve cómo su plan de encontrar la clave contra el cambio climático se torna en un macabro reto. La hostilidad de 179 días sin ver el sol hace mella en un equipo de científicos que, aislados en la estación internacional Polaris VI durante el gélido y oscuro invierno antártico, se ve abocado a participar en un atormentado juego por descubrir quién está detrás de una serie de crímenes que tienen su punto de partida en el hallazgo de la cabeza de uno de ellos, congelada en la fría noche polar.

Esta segunda temporada tendrá por tanto como escenario principal un lugar aislado e inaccesible, en esta ocasión un enorme carguero que navega en mitad del océano con una misión científica, y retomará la confrontación entre el bien y el mal que ya marcó el argumento de la primera entrega de la serie.

Con varias semanas de rodaje en Tenerife y un gran barco carguero como escenario principal de la trama, la producción regresará a principios de julio a Madrid para abordar el rodaje de interiores en una impresionante localización que reproducirá el laboratorio de un barco en misión científica y contará también con exteriores en Irlanda y otros escenarios de España.

La segunda entrega de The Head tiene de nuevo a Jorge Dorado como director de todos sus episodios y ha sido creada por Ran Tellem, director de contenido internacional de The Mediapro Studio, que repite como productor ejecutivo, junto a Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Bernat Elias y Mariano Baselga.

La primera temporada de The Head, emitida en 2020 y definida por la crítica como un thriller opresivo puede verse íntegramente en Disney+.