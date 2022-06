Fran Perea insinúa el retorno de 'Los Serrano' veinte años después

Parece que están de moda los retornos de series míticas españolas. A la esperada vuelta de Los hombres de Paco, al anunciado regreso de Un paso adelante y tras los reencuentros años después de Física o Química y Camera Café, parece que podría producirse otro sorprendente retorno: el de Los Serrano.



La producción de Globomedia, que emitió Telecinco con gran éxito entre 2003 y 2008, contó con un buen ramillete de actores consolidados (Antonio Resines, Belén Rueda, Antonio Molero, Jesús Bonilla, Nuria González, Lydia Bosch, Natalia Verbeke, Elsa Pataky o Julia Gutiérrez Caba) y chavales que despuntaron (Fran Perea, Verónica Sánchez, Alexandra Jiménez, Alejo Sauras, Adrián Rodríguez, Natalia Sánchez o Víctor Elías). Y un final bastante polémico que no contamos por si alguien todavía quiere verla.



La cuestión es que Fran Perea, el actor-cantante de 1+1 son 7, esta vez ha sumado bien y al comprobar que hace 20 años que comenzó el rodaje de la serie ha subido una enigmática publicación a su cuenta de Instagram en la que parece insinuar un regreso de Los Serrano o al menos un reencuentro de los actores.



La publicación recrea un chat entre los personajes de la serie y él mismo comienza enviando un mensaje de audio al grupo Family Serrano. "Oye, familia, he creado este chat porque me acabo de dar cuenta de que hacemos 20 años y me he acordado de vosotros. Y tengo una propuesta que haceros", dice Perea.





Al momento aparecen emocionadas respuestas de varios de los protagonistas (identificados con los nombres de los personajes que interpretaban). Guille, Lucía, Eva, Diego, Teté y Curro contestan aHabrá que esperar a ver si se traduce en algo real o es sólo un sueño de muchos espectadores que no se cumplirá, pero el mensaje escrito de Fran Perea que acompaña a la publicación ha generado mucha expectación. "Después de 20 años seguimos sin saber sumar, pero sí que