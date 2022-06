Jon Hamm, en la quinta temporada de 'Fargo'

La quinta entrega de Fargo ya tiene protagonistas. Jon Hamm, Juno Temple y Jennifer Jason Leigh estarán en la quinta temporada de la serie antológica que podrá verse en Movistar Plus+. La nueva tanda de capítulos se desarrollará en el año 2019 y plantea preguntas como "¿Cuándo un secuestro no es un secuestro?" y "¿Qué pasa si tu mujer no es tuya?".

Jon Hamm (ganador de un Emmy por Mad Men) interpretará a un personaje llamado Roy. Juno Temple dará vida a Dot, y Jennifer Jason Leigh (nominada al Oscar por Los odiosos ocho) encarnará a una mujer llamada Lorraine.

Noah Hawley creó Fargo para televisión y es guionista y productor ejecutivo de la serie. Warren Littlefield es productor ejecutivo junto con Joel y Ethan Coen, que escribieron y dirigieron la película en la que se basa la serie. También Steve Stark (Vikingos: Valhalla) de Toluca Pictures; Kim Todd (El cuento de la criada), y Vincent Landay (Ser John Malkovich).

Fargo se estrenó en el año 2014 y por sus temporadas anteriores han pasado estrellas como Chris Rock, Jessie Buckley, Ben Whishaw, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Carrie Coon, Patrick Wilson, Jean Smart, Kirsten Dunst, Billy Bob Thornton y Martin Freeman. En total, las cuatro primeras temporadas de la exitosa serie han sido nominadas a 55 premios Primetime Emmy y han ganado seis, incluyendo Mejor Miniserie por la primera entrega en el año de su estreno.