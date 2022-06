Llega la adictiva 'Trigger Point: fuera de control'

Trigger Point: fuera de control, la serie policíaca protagonizada por Vicky McClure (Line of Duty, Alex Rider), llega hoy lunes a Movistar Plus+.

Cada lunes se estrenará un nuevo episodio hasta completar los seis que forman la primera temporada de la serie.

La ficción, producida por Jed Mercurio (Line of Duty, Bodyguard) relata el frenético día a día de un grupo de artificieros en primera línea de acción, con un detalle y un nivel de veracidad que pocas veces se ha visto en televisión.

Lana Washington (Vicky McClure) es una agente experimentada en desactivar bombas, conocida entre los suyos como una Expo. Trabaja junto a su compañero Joel Nutkins (Adrian Lester), son exmilitares y están muy unidos, ya que sirvieron juntos en Afganistán. Lana queda psicológicamente tocada a raíz de una operación que termina en tragedia. A partir de este momento, Lana se vuelve temeraria y fuera de control, aunque lidera el equipo y la investigación.

Bajo una brutal tensión, Lana llega a la conclusión de que los ataques terroristas que están asolando Londres podrían estar dirigidos contra el equipo de artificieros. ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Quién está detrás de esos ataques y por qué?

El equipo Creada y escrita por el debutante Daniel Brierley, Trigger Point: fuera de control está dirigida por Gilles Bannier (Tin Star, The Tunnel) y Jennie Darnell (Line of Duty, Gente de barrio).

Junto a la actriz Vicky McLure, completan el reparto de la serie británica Adrian Lester (Riviera, El día de mañana, Primary Colors), Mark Stanley (Juego de Tronos, Run, Small Axe), Warren Brown (The Responder, Liar, Luther), Kerry Godliman (After Life, Adult Material), Manjinder Virk (Out of Darkness, The Arbor, Los asesinatos de Midsomer) y Ralph Ineson (La bruja, Juego de Tronos, Absentia), entre otros actores.

Trigger Point: fuera de control se emitió por primera vez el 23 de enero de este año en la cadena británica ITV. Cuando solo había pasado poco más de un mes desde su estreno, se anunció que la ficción creada por Daniel Brierley había sido oficialmente renovada para una segunda temporada.