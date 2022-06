Imanol Arias carga contra TVE tras el final de 'Cuéntame': "Espero no volver"

Este jueves, TVE emitió el penúltimo capítulo de la temporada 22 de 'Cuéntame', el último de la trama, puesto que la próxima semana los fans de la serie podrán disfrutar de un especial sobre la vida de Antonio Alcántara.



Un final que deja en el aire el futuro de la ficción, ya que hace meses que se habla de una posible cancelación, y aunque Imanol Arias quiso desmentir los rumores durante premier del capítulo 400, ahora ha decidido alzar la voz y contar lo que hay detrás del final de la longeva serie.



El actor que da vida a Antonio Alcántara ha estallado contra la televisión pública y contra la ficción en una entrevista concedida al programa 'La Kapital' de TeleBilbao.





IMANOL ARIAS CARGA CONTRA TVE

Imanol Arias ha mostrado sin tapujos su gran enfado y no ha ocultado su gran disgusto ante el final de la serie.. Yo he dicho que ya.", comenzaba diciendo el actor, dejando claro lo indignado que está ante lo que está ocurriendo con la serie en la que lleva más de 20 años.Por su parte,del espacio,que son muchos a los que les gusta hablar sobre el éxito que siempre ha tenido la conocida ficción.. De gente que os ha visto, de cómo os ha querido. Ha sido una transcripción de la historia muy seria, muy divertida, muy bien hecha y protagonizada.", destaca el conductor de 'La Kapital', momento en el que Imanol ha ido un paso más allá y ha señalado directamente a TVE como la culpable del fin de 'Cuéntame'."Es la televisión pública y todos la tratamos así. Cuando quitaron la publicidad de la televisión yo siempre dije que era la muerte. No se puede justificar porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y", explicaba el intérprete, unas palabras que no ha querido dejar ahí y ha añadido que espera no volver nunca a la cadena.Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", concluía el conocido actor, que también ha dejado entrever que tiene nuevos proyectos a la vista, entre ellos algunos "mundiales" con Disney.