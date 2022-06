Iker Jiménez confiesa que quiso dejar 'Cuarto Milenio' por un sorprendente motivo

Iker Jiménez lleva ya muchos años al frente de su programa estrella en Cuatro, 'Cuarto Milenio', en el que habla de datos curiosos, hecho sorprendentes, misterios y otros temas que le fascinan y en los que invierte gran parte de su tiempo, sin embargo, en la última entrega del formato, el presentador ha hecho una curiosa confesión que no ha dejado indiferente a nadie.



Jiménez ha centrado su habitual comentario o reflexión en el programa para desvelar algo que ocurrió durante los inicios del espacio televisivo en 2005, y es que 'Cuarto Milenio' estuvo a punto de no renovar tras sus trece primeros episodios a pesar del gran éxito que obtuvo y la razón es de lo más sorprendente.





'CUARTO MILENIO' ESTUVO A PUNTO DE CANCELARSE

Tan cierto como la misma vida.

"El comentario de esta noche me va a traer muchos amigos, y también enemigos", comenzaba asegurando Iker Jiménez durante el cierre de la última entrega, en el que comenzó hablando de una de sus grandes pasiones, más allá de los temas que se tratan en su programa, el fútbol."Llevo desde los 8 años jugando y viéndolo. Nunca he sido ningún portento, ni mucho menos, tan solo un jugador esforzado", explicaba el vasco y añadía que, aun así, "he sabido disfrutar cada partido que he echado en mi vida.", decía, antes de desvelar hasta qué punto es importante el fútbol entre amigos para él, tanto que es la razón por la que estuvo a punto de dejar la televisión por ello.", aunque no por decisión de la cadena, "hay directivos que pueden decirlo todavía", destacó Jiménez antes de revelar lo que había ocurrido realmente."En aquel entonces, se renovaba por bloques de 13 programas y 'Cuarto milenio' había sido un éxito. Era 2005, otro mundo., es decir, en marcharnos, de no seguir adelante", relató el presentador y explicó que "Daniel Gavela, nuestra querida y recordada y querida Elena Sánchez (fallecida en julio de 2016), y Leonardo Baltanás no entendían la decisión: '¿Qué pasa?. Es vuestro sueño hacer estas cosas...'.", por lo que para él era imposible compaginar los horarios de grabación con los partidos de fútbol, algo sin lo que no podía vivir, aunque pocos lo entiendan."Yo estaba medio enfermo, no era ni yo. Cuando uno lleva tanto tiempo jugando al fútbol con amigos y siendo tan feliz, si de repente te quitan eso, lo demás deja de tener sentido", decía y confesaba que finalmente consiguió que la cadena y la productora cambiaran el día para grabar.Su mujer, Carmen Porter, también apoyaba su decisión de cancelar el programa debido a lo importante que el fútbol con amigos era para él.'", algo que él mismo reconoció: "Estaba insoportable porque", aseguró y finalizó puntualizando que, aunque no es de ningún equipo, disfruta viendo y jugando al fútbol y destacó que "tengo que decir que pocas veces he sentido tanta emoción, sin ser aficionado de ellos, con las remontadas del Real Madrid que hemos vivido en esta Copa de Europa. Mi felicitación al equipo y a los madridistas".