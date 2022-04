Antonio Mercero: "Estuvimos dos meses reunidos destripando los argumentos de 'La novia gitana"

A Carmen Mola le espera una larga vida. Así lo asegura un tercio de los autores detrás del pseudónimo, Antonio Mercero, quien cuenta a Efe en una entrevista que en otoño saldrá la cuarta novela de la saga de Elena Blanco, Las madres. La charla tiene lugar en uno de los sets de rodaje de la serie La novia gitana (Atresmedia), la adaptación de la primera novela de Mola, cuya identidad se conoció tras ganar el último Premio Planeta. La escritora superventas eran en realidad tres hombres: los escritores y guionistas Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez .

¿Cómo ha sido su participación en la serie?

—Como guionista y coordinador de guion arranqué haciendo la biblia de la serie, escribí los arcos de los personajes y la sinopsis de los ocho capítulos. Luego entraron José Rodríguez y Paco Cabezas (guionista y director) y estuvimos dos meses reunidos destripando esos argumentos, añadiendo cosas, enriqueciéndolos, construyendo cosas nuevas. Ese fue el proceso clave, ya sacando las escaletas de los ocho capítulos. Es donde te alejas de la novela en algunos momentos. Aunque para el autor puede ser un poco difícil de tragar, hay que entender que es necesario porque es otro lenguaje y otro formato.

Entonces, ¿fue guionista de la adaptación de un libro, sin que se supiera que usted era el autor?

—Ellos sí lo sabían, Paco Cabezas y los de la productora, pero la gente no. La cara la dimos el 15 de octubre cuando se falló el premio Planeta y estos guiones se empezaron a escribir en verano.

¿Van a continuar con el proyecto?

—Sí, sí, claro, seguimos. Sale la cuarta de Elena Blanco en otoño. Se llama Las Madres y sale con Alfaguara a finales de septiembre. Estamos ultimándola ya. Carmen Mola continúa, mientras lo pasemos bien los tres seguiremos escribiendo y firmando como Carmen Mola.

¿Le espera una larga vida a Elena Blanco?

—No lo sabemos, de momento van cuatro. Podría ser. Como somos tres... Si fuera yo solo, te diría "yo quiero escribir ocho", pero como somos tres cuando de pronto alguno acuse un poco de cansancio y quiera cambiar de tercio, como pasó con La Bestia (la novela con la que ganaron el Planeta)... Puede pasar, no lo sé.

¿Cómo han procesado el boom desatado por la revelación de la identidad de Carmen Mola?

—La repercusión fue bestial y hubo algo de polémica, que siempre le da más dimensión a todo. Pero eso duró dos semanas, la polémica. La repercusión no porque tiene que ver más con tras cosas, con el foco mediático, con la atención mediática, con el cariño del público que no habíamos tenido, la gira agotadora pero preciosa, la venta del libro... Todo está siendo maravilloso, muy bonito y una experiencia única.

Y la mencionada polémica, ¿cómo la encajaron?

—Con un poquito de sorpresa por la virulencia y también con deportividad. Creo que hay que empatizar con aquellos, o sobre todo aquellas , que se hayan podido sentir ofendidas o engañadas. Aunque tú no lo entiendas, la empatía consiste en ponerte en su piel y tratar de entenderlas y eso lo hemos hecho. Si alguien se ha sentido estafado pues disculpa, no era nuestra intención. Solamente era poner la novela por delante y da igual quién la haya escrito, solo era un pseudónimo. No importa.

Mencionaba antes el ego del escritor, ¿cómo se lleva eso siendo tres?

—Yo no tengo mucho ego. Creo que soy rara avis. Conozco a un montón de escritores con un ego muy subido, pero ni yo ni mis compañeros lo tenemos, porque si hubiéramos sido los tres muy egocéntricos, habríamos naufragado en la primera novela. Esto es un ejercicio de tolerancia y de respeto y sobre todo de entender que lo que importa es la novela. No tu aportación concreta, es la novela. Y tres personas inteligentes que llevan muchos años haciendo guiones saben reconocer cuándo es mejor esta u otra idea.

¿Qué le ha dado Carmen Mola?

—Me ha dado el éxito, el gran éxito de mi carrera. Yo ya la consideraba exitosa porque para mí ganarte la vida escribiendo 25 años ya es un éxito, más allá de premios, porque es un trabajo muy difícil. Yo ya estaba feliz con mi carrera, pero esto es un éxito muy sonado. Me ha dado éxito, visibilidad y la posibilidad de tener contacto con los lectores.

¿Y quizás algo más de nombre propio, separado del de su padre (Antonio Mercero, creador de éxitos como 'Verano azul' o 'Farmacia de guardia')? ¿Qué pensaría de todo esto?

—Un poco de nombre propio, puede ser. No es lo que él hacía, Carmen Mola, pero estaría muy orgulloso, seguro.

