Asghar Farhadi será juzgado por plagiar la idea de una exalumna en "Un héroe"

El director iraní ganador de dos premios Óscar, Asghar Farhadi, será juzgado en un tribunal en Irán por plagiar la idea de una exalumna en la película "Un héroe" ("A Hero"), según ha informado su abogado Kaveh Rad. Rad, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, explica que había tres denuncias respecto a la película 'Un héroe' de Farhadi, dos por parte de una de sus exalumnas, Azadeh Masihzadeh, y una por parte de un preso en la ciudad sureña de Shiraz, quien dice que la película es la historia de su vida.

La denuncia por "violación de derechos del autor" presentada por Masihzadeh ha sido admitida por el juez de instrucción, mientras su alegación para la contribución de todos los ingresos nacionales y extranjeros de la película fue rechazada, así como la denuncia por parte del preso respecto a haber dañado su reputación, según explica Rad en su mensaje.

El letrado explica que la admisión de la denuncia y el hecho de que Farhadi haya sido reconocido culpable no es el veredicto final y que, después del proceso del juicio, el caso será nuevamente examinado en un tribunal penal y luego en el tribunal de apelaciones. Masihzadeh dice que 'Un héroe' se ha basado en un documental llamado" All Winners All Losers", que ella hizo hace unos 4 años cuando era alumna de Farhadi, según la agencia local iraní de noticias Fars.

La película 'Un héroe' se proyectó en el Festival de Cine de Cannes el año pasado y ganó el Gran Premio del Jurado. La película ha generado alrededor de 2.5 millones de dólares en los cines de todo el mundo hasta la fecha y la compañía Amazon posee los derechos de la película en Estados Unidos. Farhadí, de 49 años, ganó el Óscar en 2011 por "Nader y Simin, una separación" ("A Separation") y en 2016 por "El viajante"("The Salesman").