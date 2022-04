Iker Jiménez reveló el hobby que tiene antes de dormir

Iker Jiménez cosecha éxitos semana tras semana en su programa 'Cuarto Milenio', en el que además de tratar los temas propios de la entrega correspondiente, el presentador suele regalar alguna anécdota a sus seguidores.



Antes del cierre de su último programa quiso desvelar una "terrorífica" anécdota, relacionada con un hobby que tiene con el que disfruta antes de irse a dormir.



"Cuando no comprendemos algo se produce una ruptura de los esquemas que nos tiene atribulados durante algún tiempo", comenzaba exponiendo el presentador, que confesaba que uno de sus hobbies es componer canciones sonorizando contenidos del programa.



Iker la definía como música experimental y aseguraba que "me encanta, me lo paso muy bien. Estoy horas en mi despacho con mis sintetizadores, mis sonidos. Es decir, el lugar donde más protegido estoy", comentaba antes de preguntarse: "pues bien, ¿cómo es que el misterio te sorprenda en un lugar tan tuyo?", decía dirigiéndose a la audiencia antes de revelar lo que le había ocurrido.









EL GRAN 'SUSTO' DE IKER JIMÉNEZ

z contó durante su intervención queUna música que, según reveló,, algo que el vasco quiso agradecer antes de comenzar a contar lo que ocurrió mientras estaba disfrutando de su hobby una noche.. Iba yo al garaje a por agua y no me atreví a bajar.", narraba Jiménez que, al parecer, había notado algo extraño en la grabación.", y acto seguido decidió llamar a Nacho Navarro, quién lo ayuda con las grabaciones para preguntarle por el asunto.Navarro le preguntó sorprendido qué de qué coros le hablaba.", afirmaba, aunque confesó que había intentado dar una explicación al suceso, aunque finalmente, y tras consultarlo con Guillermo León, este le confirmó que "".