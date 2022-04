Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de 'OT 2', a 'Supervivientes'

'Supervivientes 2022' ya tiene confirmada a su tercera concursante. Se trata de Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de 'Operación Triunfo 2', y se une a Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé, y Kiko Matamoros.



Ainhoa Cantalapiedra (Galdakao, 1980) era una apasionada de la música desde pequeña y toca el piano y la guitarra. Aunque su intención era ser profesora de Educación Física, lo dejó todo para entrar en la academia de 'OT'. Ha sacado cuatro discos desde que ganó la segunda edición del famoso concurso y además, ha colaborado en telenovelas y programas de televisión como 'Sobreviviré after show'.



Su edición también contó con nombres como Manuel Carrasco y Mai Meneses y aunque ella fue la vencedora, en varias ocasiones ha confesado que las cosas no salieron como ella pensaba.





Ahora ya"Chubasquero, calcetines, taparrabos...", explica en el vídeo que se ha grabado para anunciar su presencia en el 'reality' de Telecinco. "Me pilláis haciendo una lista un poco especial, para ir a un lugar de aventura total lejos de aquí. Entre sol, entre bichillos, un poco de hambre. Una lista que pertenece a 'Supervivientes 2002'. Pronto nos veremos", concluye.