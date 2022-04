'El Internado: Las Cumbres' vuelve más oscuro y fantástico

Más tenebrosa y oscura que su temporada anterior, con toques incluso de terror, El internado: Las Cumbres ha estrenado en Amazon Prime Video su segunda temporada, en la que no solo se van hilvanando tramas abiertas sino que también se descubren nuevos espacios de este lugar que parece un escape room del que es "imposible salir. Está muy bien hecho el juego de que no acabas de conocer el internado del todo, cuando crees que has salido de él te das cuenta de que no, que tiene otros espacios y recovecos desconocidos", apunta Carlos Alcaide, uno de los protagonistas.

En la nueva temporada, como respuesta al motín provocado por la muerte del profesor Elías, la dirección del centro ha decidido establecer un régimen de terror aún mayor para imponer disciplina al precio que sea. A esto se le suma el asesinato de Rita, cuyas semejanzas con crímenes previos, como el de Alba, hacen pensar a los chicos que un asesino en serie está rondando las inmediaciones del colegio, por lo que todos podrían estar en peligro. "Nuestros personajes, tratando de huir, se van de Guatemala y se meten en Guatepeor –apunta Ortega entre risas–. No solo les cuesta salir de este sitio, sino que además se topan con asesinos y secuestradores", destaca.

MÁS FANTASÍA Y TERROR

Los nuevos ocho episodios de cincuenta minutos añaden más elementos fantásticos a la ficción de Laura Belloso y Asier Andueza. "Han apostado por reforzar esa parte más de terror, pero sigue manteniendo la estructura también de aventura y thriller", señala Claudia Riera, encargada de interpretar a Inés, uno de los personajes más misteriosos de la serie. Y es que, en esta nueva temporada, Inés descubrirá algo estremecedor sobre su pasado y el de León (Joel Bosqued). La joven conseguirá recomponer algunas piezas que no encajan con lo que le han contado, que le abrirán muchos más interrogantes sobre su vida pasada. "Inés lleva notando que algo no está bien desde el principio, pero no sabía qué estaba pasando, sin embargo, cuando descubre la realidad, ese golpe es un shock absoluto porque es algo muy fuerte para ella", cuenta Riera.

Todos sospechan que lo que les está ocurriendo podría estar relacionado con los extraños experimentos que se están desarrollando en el colegio, en el que están utilizando a los jóvenes como conejillos de indias.

A esta nueva temporada se suman nuevos personajes que darán más riqueza y misterio a las tramas: Irene Anula (Vis a Vis) interpreta el papel de la madre de Paul y Adèle (Daniela Rubio) y la iruindarra Clara Galle como Eva.