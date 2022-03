Dani de la Torre: "'La unidad' tiene una vinculación importante con la realidad"

Desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse al mundo audiovisual, aunque su padre no estaba muy convencido de tal vocación y quería a toda costa que fuera ingeniero. Él apostó por el camino que deseaba y al final en su casa le apoyaron de lleno. Tiene un amplio currículo y dice que de vez en cuando se pellizca para comprobar que es realidad poder vivir de lo que en su día solo parecía un sueño. Le gusta trabajar con los actores y crear mundos que discurren entre la realidad y la ficción. Reconoce que en su carrera ha pasado por momentos de incertidumbre y otros de certezas, y se alegra de que la llegada de las plataformas haya enriquecido al sector, que está contando con nuevas y muchas oportunidades. Ahora mismo se muestra muy satisfecho del resultado que han obtenido Alberto Marini, creador de la serie, y él, con 'La unidad', que ya está en manos de Movistar+, plataforma que finalmente decidirá si apuesta por una tercera temporada.

Segunda de 'La unidad', y con un giro muy importante en las tramas.

Es que es una trama mucho más personal. Los personajes protagonistas viven la tensión en sus propias carnes, se convierten en el objetivo y todo el peligro se encuentra alrededor de sus familias y del trabajo, así que no pueden hacer una vida normal a nivel familiar y tampoco a nivel profesional.

¿Cree que hay posibilidades de una tercera parte?

Todavía está sin confirmar, pero es posible que la haya, desde luego solo si funciona esta segunda temporada, pero es la plataforma la que tiene que decidirlo. Nosotros podemos decir que hay temas para hacer más capítulos, pero la última palabra la tiene Movistar.

Han planteado ustedes una forma de thriller muy diferente a la que estábamos acostumbrados.

Es una serie diferente en el sentido en que podemos decir que está basada en una historia real. Los personajes dan vida a policías que existen, que trabajan en temas de información. 'La unidad' tiene una importante vinculación con la realidad. El terrorismo yihadista existe y las personas en las que nos basamos también están inspiradas en gentes que igualmente existen.

"Alberto y yo nos estuvimos documentando mucho durante un año"



¿Cómo surgió lo de hacer una serie sobre las personas que combaten al yihadismo?

Fue desde Movistar. Nos llamaron de la plataforma a Alberto Marini y a mí. Fue tras la película 'El desaparecido'. Nos ofrecieron hacer una historia policiaca, nos hablaron de plantear algo con la comisaría de información de la policía y nos invitaron a estar con ellos y a conocer lo que hacían.

Pues es raro que dejen entrar dentro de una unidad de información...

Estuve en operaciones de la policía, con infiltrados, en alguna operación de detención de yihadistas... Alberto y yo nos estuvimos documentando mucho durante un año, viendo el seguimiento de casos. Ese fue el germen de 'La unidad'.

Han conseguido que los personajes sean muy creíbles. ¿Cuesta su diseño y elegir a los actores?

Costó mucho. Lo que hay dentro de la policía real está repartido en muchos puestos. Nosotros tuvimos que fusionar varios personajes en uno. No nos cabía lo que había en una comisaría general de información dentro de lo que es la trama de la serie. Tuvimos que coger lo más interesante de cada uno y establecer las especialidades de una forma que nos fuera posible contar la historia.

Y en este momento estará ya con nuevas ideas.

Ahora mismo estoy preparando una serie, también para Movistar+, que va sobre el crimen organizado en Marbella. Estamos trabajando con el escritor de 'Fariña', con Nacho Carretero.

¿Cuándo comenzarán a rodarla?

Posiblemente el año que viene, porque en estos momentos estamos en los preliminares. Nos gusta mucho documentarnos sobre los temas que estamos trabajando.

¿Saldrá la mafia rusa? Porque es un tema muy de actualidad.

Claro que sí. La verdad es que Marbella es un hervidero de mafias. Están la mafia rusa, la italiana, la albanokosovar, la inglesa, la irlandesa, la holandesa, una de origen marroquí...

"El terrorismo yihadista existe y las personas en las que nos basamos también están inspiradas en gentes que igualmente existen"



Parece que España es un atractivo para los clanes mafiosos.

Es un sito muy apetecible. España es un lugar estratégicamente bien colocado, y un país situado entre África y Europa resulta muy interesante para la entrada y salida de este tipo de personajes.

Una vida como director



¿Cuántos años lleva como director?

Desde 2003, casi veinte años, una vida.

¿Existe un momento en el que se dice: Voy a ser director de cine?

Es complicado responder a eso. Empecé a hacer cortos y publicidad en Galicia, hice una miniserie para la televisión gallega, luego llegaron proyectos más largos e interesantes, y de ahí a 'La unidad'. La carrera está basada en un trabajo que lleva a otro. Es cierto que al principio no lo tenía claro. Como sabes, es una profesión muy inestable y tampoco existía entonces la estabilidad de la que estamos gozando ahora.

¿Las plataformas?

Por supuesto. Antes no había el volumen de trabajo que ahora hay gracias a las plataformas. Es cierto que ahora tenemos una gran demanda de productos audiovisuales. Estamos viviendo una etapa fantástica a la hora de contar historias, pero no siempre ha sido así. Hay muchas plataformas y puedes contar tus historias a nivel serie, a nivel película, cortometraje, documental, publicidad... Existen muchas más posibilidades y a los de mi generación nos ha pillado un tiempo muy bueno.

¿Para poder vivir con holgura de la profesión?

Dejémoslo en vivir de ello. Lo que hay ahora es lo más parecido a esa industria audiovisual que siempre hemos demandado.

¿No ha pensado nunca que si hubiera escogido otro camino habría sido más feliz?

No, y creo que nunca lo pensaré. Esto me hace muy feliz. Quizá es que no considero que esto que hago sea un trabajo.

"Entiendo que unos padres sientan ciertos miedos. En especial mis padres, que no se dedicaban a nada que tuviera que ver con esta profesión"

Entonces, ¿qué es?

Una pasión más que un trabajo. Es que yo disfruto leyendo guiones, planificando una producción, estando con los actores... Para mí es una pasión, creo que es algo muy vocacional. Quizá sea de esas profesiones en las que la vocación tiene una gran influencia, y en eso puede ser como el periodismo o la medicina. Las tres tienen algo que te atrapa. En mi caso todo esta perfecto dentro de esta pasión, porque siempre he querido contar historias.

Pero usted reconoce que es difícil.

Claro. Desde que terminé Imagen y Sonido quise dedicarme al cine, pero vi que en aquellos momentos era muy complicado todo. Como decía, siempre tuve la pasión por contar historias. La verdad es que no me veo haciendo otras cosas. Es más, creo que no sé hacer otras cosas.

Cuando dijo en casa que quería ser director de cine, ¿se produjo un cataclismo?

Ja, ja, ja... Más que un cataclismo, lo que ocurrió es que no se lo acababan de creer. Ya cuando estrené 'El desconocido' y lo nominaron a los Goya, mis padres empezaron a creerse que me dedicaba a esto. Siempre tenían ese punto de desconfianza y me decían: Bueno, hijo, tú ya sabes que esto es muy volátil. Esto es hoy tienes trabajo y mañana no. Me recomendaban que no me hiciera muchas ilusiones, pero tengo que reconocer que siempre estuvieron conmigo. Entiendo que unos padres sientan ciertos miedos. En especial mis padres, que no se dedicaban a nada que tuviera que ver con esta profesión. Ellos tenían miedo a que me fuera mal y sufriera.

Pero ahora estarán reconciliados con la deriva de su hijo, ¿no?

Bien dices, deriva. Mi madre falleció, pero mi padre ya se lo cree, sabe que su hijo se dedica a dirigir y a crear historias.

¿Tenía su padre alguna profesión diseñada para usted?

Sí, claro que la tenía. Por supuesto que él había pensado en la profesión ideal para mí. Mi padre quería que fuera ingeniero, me insistía en que estudiara una carrera, que hiciera una profesión de bien. Ellos desconocían cómo es el mundo en el que se había metido su hijo, y el cine a mis padres les producía terror. Sobre todo les asustaba la inestabilidad.



PERSONAL

Edad: 47 años.

Lugar de nacimiento: Monforte de Lemos (Lugo).

Formación: Estudió Imagen y Sonido en Orense.

Trayectoria: Ha rodado varios cortos, como Minas (2004), Lobos (2004) y Bos días (2006). En 2010 dirigió y coescribió la miniserie de dos episodios Mar libre, protagonizada por Miguel de Lira, Luis Zahera y José Ángel Ejido. En 2015 dirigió su primer largometraje, El desconocido, con guion de Alberto Marini y protagonizado por Luis Tosar, Elvira Mínguez, Javier Gutiérrez y Goya Toledo. Con La sombra de la ley ganó tres premios Goya. Ahora dirige La unidad.