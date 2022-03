Los cocapitanes llegan a 'El Conquis' y ayudan a los equipos a superar el laberinto

La entrega de 'El Conquis' de este lunes llegaba con un enigmático mensaje para los participantes, que no tenían ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir: "Al final del juego de inmunidad de hoy sabréis quién será vuestro verdadero guía en la aventura", se leía en el correo que recibieron los equipos.





LOS COCAPITANES SE ESTRENAN EN LA AVENTURA

▶?VÍDEO | Arantxa será la cocapitana de Andrea en el equipo Yocahu #conquis10ETB https://t.co/aKTWOxdi3m — El Conquistador (@el_conquis) March 21, 2022

▶?VÍDEO | Binbi será el capitán de refuerzo del equipo Atabey #conquis10ETB https://t.co/9sUuasYmbN — El Conquistador (@el_conquis) March 21, 2022

▶?VÍDEO | El gran Lobo vuelve al ''Conquis'' para capitanear a los Corocote junto con Bego #conquis10ETB https://t.co/kyE8ZTu6fB — El Conquistador (@el_conquis) March 21, 2022

UNA NOMINACIÓN UNÁNIME Y UNA DECISIÓN INESPERADA

▶?VÍDEO | Bego, evacuada de "El Conquis" para ser atendida por los médicos tras sentirse indispuesta #conquis10ETB https://t.co/c6gyxaJjRN — El Conquistador (@el_conquis) March 21, 2022

▶?VÍDEO | Arruti, ganador del duelo; Andrea, eliminada tras abandonar; Unai continúa en la aventura #conquis10ETB https://t.co/zSMz0rnc72 — El Conquistador (@el_conquis) March 22, 2022

En el programa de este lunes,y compartirán mando con, con quienes deberán entenderse para guiar a sus respectivos equipos., que participó en la séptima y en la décima edición,y aunque todo hacía presagiar que entre ellas no habría buena sintonía, las dos han encajado perfectamente y lograron la victoria en el laberinto para su equipo, que recibió muy bien a su nueva integrante, que cumplió con nota su parte de la prueba y contribuyó en alzar a los Yocachu hasta el campamento rico., otro ex participante, también ha vuelto al Caribe, en esta ocasión, el grupo más perjudicado del concurso por el momento.El nuevo capitán no daba muy buena espina a las integrantes del equipo, ya que el laberinto había sido el punto más débil de Binbi en la edición en la que participó, sin embargo, consiguió superar sus miedos y ayudó al equipo a conseguir el segundo puesto en la prueba, lo que sirvió a las chicas para poder abandonar, por fin, el campamento más pobre., que obtuvo el segundo puesto en la octava edición del programa, pero en esta ocasión no fue el mejor guía para su nuevo equipo.El ex participante perdió muchos minutos yéndose hacia el bosque, yse presentó voluntaria para ser la guía, por lo que tuvo que estar colgada boca abajo de una pértiga junto a Eneko y Ianire, los otros dos guías.El esfuerzo, sumado a la posición boca abajo, consiguió que a la conquistadora le diera, llegando, incluso, a temer por su continuación en 'El Conquis'.Debido al problema de salud que acababa de sufrir, Bego no pudo estar presente en la asamblea , aunque el resto del, que se convertía en la nominada del equipo debido a sus problemas de convivencia y el robo de un tenedor en el campamento rico.Por su parte,, argumentando que lo consideraban el miembro más fuerte del grupo, y, que tenía la potestad de colocar el último collar,, una decisión que la capitana, Bego, aprobó.Sin embargo,, no cumplió la predicción de Bego y, en un exigente duelo dónde la escalada era fundamental., mientrasa pesar de hacerse con un solo banderín, y