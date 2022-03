Belén Esteban explica cómo quiere que sea su entierro

Belén Esteban ha explicado este lunes cómo quiere que sea su entierro. No es que vea cerca la muerte ni nada por el estilo, sino que como estaban hablando en Sálvame de Amador Mohedano y Rocío Jurado (cómo no) y de lo sucedido tras la muerte de la cantante, a la madrileña le ha surgido una reflexión: "Yo no me quiero morir, yo he nacido aquí para ser feliz y para vivir", ha asegurado la Princesa del Pueblo.

Y Jorge Javier Vázquez ha visto que de ahí podía sacar un buen tema y le ha preguntado cómo imagina que será su entierro. "Yo no quiero llegar tampoco muy vieja, como en la película de Brad Pitt (El curioso caso de Benjamin Button) en la que todos mueren y él sigue viviendo y cada vez es más mayor. Yo quiero llegar a los 102", ha respondido la de San Blas sonriendo.

Es más, ha añadido qué canción es la que quiere que suene en su funeral, que es One more time, de Daft Punk). "Y no quiero que lloren", ha dicho, ante lo que no se ha podido contener Kiko Matamoros. "Si te mueres con 102 años y lo pesada que eres no va a llorar nadie. 102 años aguantándote...". Y ahí la confianza entre ambos les ha llevado a una discusión medio en serio medio en broma que ha acabado con una (otra) patada al diccionario de la Esteban. "¿Y no me echas de menos cuando no estoy? Di la verdad", le ha preguntado ella, y él le ha respondido: "¿Por qué tengo que decir la verdad en público? Somos actores". Ante lo que la madrileña ha zanjado con un "Yo no soy actora". Actora.