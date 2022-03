El divertido 'zasca' de Alejandro a Pablo López en 'La Resistencia'

'La Resistencia' comenzó una nueva semana sumergiéndose de lleno en el mundo de la música. David Broncano recibió en el plató del programa a Alejandro Sanz, que acudía al espacio de Movistar + para presentar su gira 'Sanz en vivo', que conmemora sus 30 años de carrera sobre los escenarios.



Sanz recibió un gran aplauso del público a su llegada que se puso en pie para recibirlo, una situación que Broncano no recordaba que hubiera ocurrido nunca en la historia del programa.



Además, nada más empezar el artista le entregó al conductor del espacio el regalo que le traía, una raqueta de Carlos Moyá que se había olvidado en su casa y que dio para que ambos desvelaran una divertida anécdota, una historia a la que ellos se refieren como "el partido de la infamia".





No recuerdo ni una vez en la que el público se haya puesto de pie para recibir a un invitado. Ni en este teatro ni en el anterior. Es el puto Alejandro Sanz, qué menos. pic.twitter.com/juko5G8veW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2022





"EL PARTIDO DE LA INFAMIA"

Antes de contar lo que ocurrió,, aunque últimamente no lo han hecho tan habitualmente como antes porque al presentador "", una 'pullita' que el gallego no dejó pasar sin replicar: "".El artista sacó entonces la raqueta de la funda y comenzó a relatar la anécdota que ambos habían vivido con ella., es de un partido quez. Y fue el partido de la infamia porque. Íbamos ganando como 5-0 y 40-0, yo estaba en la red y veo la pelota y sabía que iba a botar en la línea. Pero sabía también, en mi fuero interno, que él la iba a cantar mala", explicaba el madrileño, y es que, al parecer, la remontada del aclamado cantautor fue épica.Según Sanz y Broncano,que comenzó tras un fallo del intérprete de 'Corazón partío'.. Fallaba porque sí y decía: 'Claro, es que con la bola esa de antes yo no puedo jugar'", le decía el conductor a su invitado, antes de lanzar un pequeño 'zasca' a Pablo López: "", comentaba Broncano, mientras Alejandro tiraba de ironía para sumarse al 'reproche' al cantante....", decíaque avisaba al público y a la audiencia de que jamás jugaran al tenis con, no es una buena idea, decía divertido.