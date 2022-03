Mediaset aparta a Jesús Vázquez ante sus continuos fracasos de audiencia

Estuvo un tiempo alejado de la tele, y su vuelta no ha sido tan exitosa como pensaba. Ni mucho menos. Acostumbrado a triunfar con casi todos los programas que presentaba, Jesús Vázquez vive un mal momento televisivo que ha llevado a Mediaset a suspender los últimos espacios que ha presentado.

El que fuera uno de los buques insignia del grupo de comunicación de Paolo Vasile, presentando programas como Operación Triunfo, Supervivientes, ¡Allá tú!, Factor X y Got Talent, entre muchos otros, encadena fracasos en los últimos tiempos. Comenzó matando a Mujeres y Hombres y Viceversa, programa que funcionó muy bien desde 2008 en Telecinco con Emma García y que con él en Cuatro fue retirado en 2021 por su baja audiencia.

El presentador gallego, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Y recientemente ha sufrido otros dos reveses. Mediaset confió en él para conducir la versión mediodía del exitoso First Dates de Carlos Sobera. Pero First Dates Café apenas llevaba unas semanas en programa cuando se anunció que se suspendían las grabaciones por su baja audiencia. Eso sí, se mantiene en antena con First Dates Crucero, la versión vacacional sobre el mar de ese mismo formato, aunque habrá que ver cómo evoluciona.

Jesús Vázquez, en su efímera experiencia en 'First Dates Café'.

El último golpe lo ha recibido con Idol Kids. El programa de niños cantantes, que estrenó el 31 de enero su segunda temporada, comenzó emitiéndose los lunes, pero tras unas tres primeras entregas muy decepcionantes, con una audiencia baja y decreciente, Telecinco decidió cederle el prime time del lunes al retorno de Mi casa es la tuya de Bertín Osborne y pasar Idol Kids a la noche del sábado. Ahí tampoco ha funcionado el programa de Jesús Vázquez, que había apostado por Camela, Omar Montes y Ana Mena como jurado para sustituir a Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean.

Dentro del movimiento constante y errático de la parrilla de una Telecinco desesperada por su imparable caída de audiencia en favor de Antena 3, ahora los capítulos de la 12ª temporada de La que se avecina han pasado a emitirse los lunes, las siguientes entregas del programa de Bertín Osborne, que empezó arrasando con la entrevista a Ana Obregón y cayó bastante con Bárbara Rey, va a viajar hasta los sábados, dejando sin sitio por ahora a Idol Kids, que ha caído por debajo del millón de espectadores.

Jimmy Giménez-Arnau será el próximo invitado de 'Mi casa es la tuya'.

De los sábados se despidió hace unas semanas Sábado Deluxe, que ahora pasa al viernes cuando no hay algún especial de Rocío Carrasco o Rocío Jurado. Ahí ya no competirá con Tu cara me suena, que le tenía ganada la batalla, y habrá que ver cómo le va frente a la segunda edición de El Desafío, que presenta Roberto Leal y que se estrena este viernes en Antena 3.