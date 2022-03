La polémica pregunta sobre cocaína en un concurso de la televisión gallega

El veterano programa Atrápame si puedes, que comenzó en ETB 2 y lo presenta Patxi Alonso, se ha ido expandiendo por otras comunidades autónomas, entre ellas Galicia, donde es líder de audiencia en su franja horaria. Allí se llama Atrápame se podes y una de sus preguntas se ha hecho viral en las redes sociales por lo inusual del tema.



En un concurso de cultura general uno se espera que le pregunten sobre cine, música, famosos, ciencia, historia, deportes o actualidad, pero no sobre el precio de la droga en la calle. Y esa es la pregunta que el presentador, Paco Lodeiro, ha hecho a Isa y a María: "¿Cuál es el precio medio de 1 gramo de cocaína en la calle?", ha leído, dejando atónitas no sólo a las concursantes, sino también al público que lo veía en sus casas.





¿Que cuáles son las preguntas de cultura general en los programas de la Televisión de Galicia? pic.twitter.com/6qNCPenjsZ — Daniel Lorenzo (@Danipaquitof) March 6, 2022

yo intentando convencer a mis amigos de que galicia no es sólo cocaína

los concursos de la TVG: pic.twitter.com/fQirQrOlo5 — eva??? (@_real_666_) March 6, 2022

Son datos do Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA). Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.

Aquí podes descargar o "Informe 2021. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España":https://t.co/5Dq9QarJfT — Jacobo Paz (@jacobo_paz) March 6, 2022

la mala era 6), y el presentador ha intentado salir del paso bromeando. "A mí me han dicho los guionistas que tienen un amigo que lo sabe; policía", ha afirmado.Las reacciones en las redes no se han hecho esperar. Algunos usuarios lamentaban que una televisión pública parezca querer seguircomo si para sus habitantes, "todos narcos", fuera una cuestión de cultura general conocer el precio de la cocaína.Viendo el revuelo causado en Twitter,, algo que no ha convencido a los tuiteros, que reclamaban que se podía preguntar el precio de cualquier otra cosa cotidiana. No ha dado su brazo a torcer el guionista, argumentando que "taparse los ojos ante una realidad no hace que esa realidad deje de existir".