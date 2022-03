'Outlander': nuevas intrigas y enfrentamientos en la sexta temporada

Los nuevos episodios de Outlander (disponibles desde hoy en Movistar+) llegan tras más de dos años de ausencia de la ficción. Los capítulos de esta sexta temporada están marcados por las secuelas del brutal ataque a Claire al final de la quinta temporada, así como por las tensiones que preceden a la Guerra de la Independencia americana, cada vez más inminente. Claire y Jamie continúan luchando por proteger a los suyos por encima de todo, pero incluso los pilares más sólidos pueden verse diezmados ante algunos obstáculos.

Desde su hogar en Carolina del Norte, los Fraser aspiran a mantener la paz y prosperar en una sociedad que, como bien conoce Claire, se encamina sin saberlo hacia una gran revolución y el consiguiente nacimiento de una nueva nación americana.

En este clima de inestabilidad, Claire y Jamie no solo deben defender su nuevo hogar de nuevos visitantes, sino también de su propia comunidad, dividida por los crecientes conflictos. Mientras tanto, Claire intenta volver a la normalidad, todavía afectada por la brutal violación que sufrió.

nuevas caras

Desarrollada por Ronald D. Moore y protagonizada por Caitriona Balfe (Belfast, Le Mans 66, Super 8, Ahora me ves, Plan de escape), Sam Heughan (Bloodshot, Island at War, Doctors), Sophie Skelton (221, Day of the Dead: Bloodline) y Richard Rankin (Thirteen, Una buena receta), al reparto habitual de la serie se suman, en esta temporada, nuevas caras como el clan de los Christie, sus nuevos vecinos que pronto se presentarán como los villanos de esta temporada. Su patriarca, Tom Christie, devoto protestante que coincidió con Jamie en la prisión de Ardsmuir, llega a Fraser's Ridge en busca de un lugar donde asentarse con los suyos. Lo acompañan su hijo Allan, un joven desconfiado y sobreprotector, y su hija Malva, quien quedará cautivada enseguida por el trabajo y la forma de pensar de Claire y se verá dividida entre su deseo de conocimiento y los recelos conservadores de su familia.

Las arraigadas convicciones religiosas de los Christie pronto empezarán a generar tensiones y a enturbiar la estabilidad del hogar de Claire y Jamie. Mark Lewis Jones (Carnival Row) interpreta a Tom Christie, Alexander Vlahos (Versailles, Broke, Merlín) a su hijo Allan y Jessica Reynolds (My Left Nut) a su hija Malva.

escenas de sexo

Las escenas de sexo volverán a ser protagonistas en esta nueva temporada. Al respecto hay que apuntar que los actores contaron en el rodaje por primera vez con un coordinador de intimidad, lo que les ayudó a eliminar mucha presión y miedo, según reconoce Sam Heughan. El actor que intepreta a Jamie cree que de este modo han conseguido "enriquecer" esas escenas.

Cabe destacar que la sexta temporada de Outlander es la más corta de todas las realizadas hasta la fecha, con tan solo 8 episodios. El motivo es que inicialmente la pandemia obligó a retrasar el rodaje, por lo que los productores optaron por acortar el número de capítulos

Esta nueva entrega está inspirada en los libros de Diana Gabaldon y adapta la novela Viento y ceniza. Mencionar también que ya ha sido renovada por una séptima temporada.