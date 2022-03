Felipe González compara a Putin con Hitler en 'Lo de Évole'

Tras tocar el mundo de la canción y el deporte con Morad y Gervasio Deferr, respectivamente, 'Lo de Évole' ha explorado la política en su tercera entrega y ha recibido como invitado a Felipe González.



El expresidente del Gobierno ha concedido una entrevista a Jordi Évole con motivo del cuarenta aniversario de su llegada a la Moncloa en 'Lo de Évole', dónde habló de su carrera profesional y de algunos de los temas de actualidad como la crisis interna del PP, el rey emérito o la guerra de Ucrania, incluyendo su visión de Putin.





Es la tercera vez en 10 años que entrevisto a Felipe González. Y es la primera que veo a un Felipe inédito, que además de política habla desde un lugar más íntimo. ¿Será por los 80 años que cumplió ayer? Desde luego una charla que, como él dice, no cabe en un tuit. #LoDeFelipe pic.twitter.com/VtzzOEzx6b — Jordi Évole (@jordievole) March 6, 2022

LA GUERRA DE UCRANIA Y EL PAPEL DE PUTIN

El expresidente Felipe González explica su posición respecto al envío de armamento y tropas desde la Unión Europea y la OTAN a Ucrania. #LoDeFelipe https://t.co/gPgaEfOiKd — laSexta Noticias (@sextaNoticias) March 6, 2022

SU VISIÓN DEL PP

No se atreve a definir a Ayuso€ pero sí. #LoDeFelipe pic.twitter.com/joMLEODzRI — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 6, 2022

LA RELACIÓN CON EL REY EMÉRITO

Los que juran más alto lealtad al Rey son los peores enemigos de Felipe VI. #LoDeFelipe. pic.twitter.com/dD37CcsNrs — Jordi Évole (@jordievole) March 6, 2022

de la que asegura que "e. Creo que va a haber un cambio en la realidad internacional importante., completamente rechazable.en armamento y en medios humanos", sin embargo, aunque fue realista sobre la situación, no pudo evitar expresar su opinión personal respecto ay el plan que tiene para el país que está arrasando actualmente.", dice sobre el presidente ruso. "Es un autócrata con capacidad totalitaria de dominio del poder queque lo considera indefenso.. Quiere que sea tan neutral que no decida su destino", afirma muy seguro.A pesar de todo, el que fuera presidente del Gobierno tiene claro cuál sería su postura si dependiera de él enviar o no tropas a Ucrania.", dijo rotundo, "Enviar tropas. No pueden. No es un país, no se le aplica el artículo 5 del Tratado. Diría que no va a dejar de haber una presión sobre esa tiranía que ejerce en su entorno, hasta que Putin no vuelva a las fronteras de la Federación Rusa".En cuanto a cómo afectará el conflicto al Estado, Felipe González apuntó como solución provisional un "pacto de rentas", y apuntó que ". El impacto de la inflación va a ser más permanente de lo que habíamos previsto. Tenemos un problema en el campo muy serio, no solo con la energía, el grano viene de Rusia y Ucrania.".Cuestionado por Évole sobre cómo ve el final de la guerra, el político socialista dejó claro que "i", pero cree que el ruso "terminará arrasando Ucrania", y considera que ", pero. Tardará el tiempo que tarde, pero eso no tiene vuelta atrás".Dejando a un lado los temas internacionales,González comentó que ". Yo, particularmente, deseaba que se resolviera. Es una crisis interna, probablemente, por errores de gestión. Pero no creo que sea solo eso.", y no dudó en dar, de la que cree que ". Solo me imagino su opinión, su participación en un consejo de la OTAN y me cuesta encajarla", asegura.Por otra parte, no se ha dejado nada en el tintero y, al que define como "una persona con la que puedo decir que. Conocemos cuáles son los elementos que nos diferencian.para evitar que haya más crispación, más irracionalidad en los comportamientos".del que habló Felipe González fue delEl invitado de Jordi Évole desveló que. Toda la responsabilidad es imposible, pero nunca sería para mí una excusa el 'yo no sabía'. Pues debería saber.", y confesó que ", no fue hace mucho", antes de dejar clara su opinión sobre la vuelta del monarca."Yo le he dicho las cosas que ha hecho que me han decepcionado.", zanjó.