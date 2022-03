Carlos Sobera protagoniza un rifirrafe con Nissy por las acusaciones de tongo en 'Secret Story'

Este jueves, 'Secret Story' emitió una entrega en el que apostó por seguir con su mejor baza, la entrada de invitados VIP a la casa de Guadalix de la Sierra y anunció que el próximo domingo será Belén Esteban quien entre para convivir unos días con los concursantes y además lo hará luciendo su pijama más mítico.



Sin embargo, la gala ha dado para mucho más. Carlos Sobera se reincorporaba a su puesto de trabajo tras superar el covid y se puso al frente de la primera gala a la que asistía Nissy tras ser expulsada.





CARLOS SOBERA SIGUIENDO LOS PASOS DEL DICTADOR DE JJ Y JORDI ??????



NOS HA DECEPCIONADO BASTANTE #SecretGala7 pic.twitter.com/ute5rUxhun — ???????????????? ?????????? ???? ?????????? ?????? (@IncaArana) March 3, 2022

EL REPROCHE DE CARLOS SOBERA A NISSY

Carlos Sobera: "Todos sabemos que cuando hay un reality se producen rumores y acusaciones. Nissy, en nombre del programa, hubo más de medio millón de votos y no fue ajustada para nada. Un 44,5% te eligió a ti para verte fuera" #SecretGala7 pic.twitter.com/zKWZY26lSm — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

Carlos Sobera: "¿Viste a Adrián golpear la puerta? También dijiste que viste a Carmen golpear a Elena. Si eso ocurriera de verdad, el programa tomaría medidas porque somos muy escrupulosos con eso" #SecretGala7 pic.twitter.com/8QQ6wWe2I4 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

Carlos Sobera: "Nissy, has sido una concursante estupenda y lo único que queremos es que disfrutes ahora también de la experiencia" #SecretGala7 pic.twitter.com/PLmApnrnGo — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

ALATZNE, NUEVA EXPULSADA

Alatzne se convierte en la nueva expulsada por los votos del público #SecretGala7 pic.twitter.com/WGGlg6ckEK — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

debido a que ni audiencia ni concursantes sabían que el programa empezaría a llevar a cabo dobles expulsiones, una el domingo y otra el jueves, estrategia que se repetirá esta semana.Pero la doble eliminación no fue lo que más molestó a los seguidores del formato.de los telespectadores, pero lejos de ser celebrado por la audiencia,y asegurando que habían censurado las imágenes más agresivas de Adrián durante una discusión con la melliza.se sentó en el plató de Mediaset este jueves, por primera vez tras ser expulsada, yque durante la citada discusión,aunqueFue entonces cuandoy subrayó que, puesto que la melliza ya había asegurado anteriormente que había visto como Carmen había agredido a Elena, algo que terminó demostrándose que nunca había ocurrido.que subió el tono de la conversación y"Has dicho que la casa está super aburrida sin ti, llena de muebles de segunda mano, usados y podridos. Pues yo quiero decir. Es más,", aseguraba Sobera duramente.Por otro lado,por parte de la audiencia a las que se sumó la ex concursante,y defendió la libertad del formato para emitir unos vídeos si y otros no, aunque admitió que, en el caso de las citadas imágenes de Adrián, la organización había preferido no emitirlas porque eran demasiado groseras., y lo haremos las veces que haga falta", explicaba Carlos Sobera, que no se ha librado de las críticas en redes dónde comparan su actitud con la de Jorge Javier o Jordi González, aunque tras su rifirrafe con Nissy ha terminado alabando su valor como concursante en un tono mucho más cordial.Nissy fue expulsada el pasado domingo, pero este jueves tocaba elegir a un nuevo eliminado entre los concursantes nominados.y el público decidió que fueran Cora y Carlos los que siguieran concursando en 'Secret Story'.No obstante,, al igual que la que se produjo el domingo,que no se lo esperaban tras decir adiós a Nissy el pasado fin de semana.Además, también sorprendió el hecho de queno fuera expulsada en la sala destinada a ello, si no en la sala de estar y sin previo aviso: "", aseguraba la vasca, aunque superado el momento de confusión hizo un balance positivo de su paso por el reality de Mediaset.