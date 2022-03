María Casado llora por su programa y recibe las bonitas palabras de Pedro Ruiz: "Los números no son el alma de la vida"

María Casado se ha puesto al frente de una nueva entrega de 'Las tres puertas' y ha recibido a José Sacristán, Beatriz Luengo, Yotuel, Raquel Sánchez Silva y Pedro Ruiz.



La presentadora habló en primer lugar con la actual conductora de 'Maestros de la costura', Raquel Sánchez Silva, con quién recordó sus inicios en informativos.



A continuación dio paso a la entrevista con José Sacristán. El actor fue galardonado con el Goya de Honor en la última edición de los premios en Valencia, y charló junto a Casado sobre el cine de antes y de ahora.





José Sacristán lleva más de 60 años de forma profesional en el oficio. #LasTresPuertas5



? https://t.co/lsNkRVcPqB pic.twitter.com/7xoLUM8SQ8 — RTVE (@rtve) March 2, 2022

MARÍA CASADO LLORA POR SU PROGRAMA

María Casado rompe a llorar (de impotencia, seguramente) en #LasTresPuertas5



"Los medios ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar. (€) Este programa limpia. Tendrá la audiencia que tenga, pero los números no son el alma de la vida" pic.twitter.com/hsUHwliv6O — Marc Gabernet (@marcgabernet) March 2, 2022

que desvelaron cómo surgió su amor en la seriey contaron los secretos de su relación aunque admitieron que discuten cuando componen.Para acabar,, con quién la catalana terminó rompiéndose.durante su charlay no dudó en dar su opinión sobre la evolución de las programaciones de las cadenas generalistas.Pedro Ruizy quiso saber si había algo que le preocupara a la presentadora de 'Las tres puertas'.no pudo evitar emocionarse y, antes de derrumbarse por completo., debido a los malos datos de audiencia,o sería cancelado en un futuro., conmovido ante la reacción de la presentadora,haciendo una bonita reflexión.. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar. Te ofrecen un montón de dineroy hacer no sé qué cosas. Pero por limpiar les parece mucho más fácil. No, señores,. Y. Este programa limpia. Tendrá la audiencia que tenga, pero", sentenciaba ante una Casado con los ojos llenos de lágrimas.