El chef José Andrés y su importante mensaje desde Ucrania  en 'El Objetivo'

El chef José Andrés siempre está dispuesto a desplazarse allí dónde más lo necesiten con su ONG 'World Central Kitchen', lo hemos visto proporcionando comida durante la pandemia, ayudando durante la explosión del volcán de La Palma, y ahora no ha dudado en desplazarse hasta la frontera entre Ucrania y Polonia para dar de comer a los miles de refugiados que cruzan la frontera huyendo de la guerra en su país.



El famoso cocinero ha entrado por videollamada en 'El objetivo' este miércoles para dar su testimonio sobre lo que está viendo y viviendo en los últimos días y ha lanzado un importante mensaje.





Conectamos con el chef @chefjoseandresm, fundador de 'World Central Kitchen', que se encuentra en Korczowa.#ObjetivoArmas pic.twitter.com/PFCeQNV1QI — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) March 2, 2022

EL IMPORTANTE MENSAJE DE JOSÉ ANDRÉS

.@chefjoseandres: "No había visto nunca un caso de guerra como este, y es desgarrador ver en la frontera a familias dándose un último abrazo cuando el padre regresa a cumplir con la defensa de su país"#ObjetivoArmas pic.twitter.com/VrLkQwwooW — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) March 2, 2022

.@chefjoseandres: "¿Cómo podemos seguir permitiendo que unos pocos hombres generen tanta maldad y tanto odio?" #ObjetivoArmas pic.twitter.com/J5EbTtDDq2 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) March 2, 2022

JOSÉ ANDRÉS CRUZA LA FRONTERA

y ha puesto el punto de mira en las desgracias que están provocando políticas como las deEl chef ha contado a los espectadores del programa de La Sexta lo que está viviendo estos días, mientras intenta ayudar todo lo que puede., yver en la frontera a familias dándose un último abrazo cuando el padre regresa a cumplir con la defensa de su país", contaba visiblemente emocionado durante su intervención.José Andrés ha narrado el sinfín de desgarradoras imágenes que ha visto desde que llegó para dar de comer a las familias que cruzan la frontera polaca, ha comentado indignado que no entiende cómo se pueden seguir permitiendo políticas como la del presidente ruso y ha arremetido contra Putin: "", se preguntaba.Consciente del foco mediático en esta guerrapodrían llegar a dominar el mundo y", y".El famoso chef ha concluido su intervención en el objetivo con un rotundo mensaje: "no solo ha entrado en 'El objetivo' para hablar de lo que está viviendo, también, una de las más cercanas al paso con Polonia y de las pocas que aún no han sido tan brutalmente atacadas como otras por el ejército ruso.Desde allípara ayudar al mayor número de personas posibles