La temporada final de 'Nasdrovia' llega a Movistar Plus

Movistar Plus+

Elenco de 'Nasdrovia'. Movistar Plus+

La segunda y última temporada de la serie Nasdrovia, protagonizada por Leonor Watling y Hugo Silva, llega hoy viernes a Movistar Plus+. Si en la primera temporada de este cóctel de humor y thriller, Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva) trataban de superar la crisis de los 40, en esta segunda entrega la vida les ha pasado por encima. Son cómplices de asesinato y ocupan una nueva posición dentro de la organización rusa a la que tendrán que sobrevivir, pero ambos tienen ideas diferentes de cómo hacerlo.







La temporada arranca seis meses después de que Edurne disparase a Aleksei, cuando ella y Julián son ahora parte de la organización criminal de Boris, para el que trabajan como asesores legales. Sin embargo, los dos se encuentran en momentos muy diferentes. Mientras Julián se ha resignado a su rol en la mafia y poco a poco descubre que se siente cómodo en esa posición, Edurne no acaba de encajar en la organización y no hay día en el que no piense en escapar.

AMPLIO ELENCO



Leonor Watling y Hugo Silva vuelven a liderar el reparto en esta nueva temporada que se completa con el actor Luis Bermejo (Ana Tramel. El Juego) y los actores internacionales Anton Yakovlev (Boris), Michael John Treanor (Sergei), Yan Tual (Vasilli), Kevin Brand (Yuri) y Arben Bajraktaraj (Rodia). Los también actores internacionales Eliza Rycembel (Corpus Christi), Panos Mouzourakis (Mamma mia) y Radoje Cupic (Genius: Einstein) se suman al reparto como miembros de una agencia de asesinos internacional. También se incorpora en esta segunda entrega, entre otros actores, Julián Villagrán (La Peste, El Ministerio del Tiempo) dando vida a un taxista con una excéntrica vida paralela.

Producida por Movistar Plus+ en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), Nasdrovia está creada por Sergio Sarria y Luismi Pérez (Dos años y un día, El intermedio), y Miguel Esteban (El Vecino, El fin de la Comedia), y dirigida por Marc Vigil (El silencio del Pantano, El Ministerio del Tiempo), quien se incorpora al equipo creativo como guionista de esta nueva entrega.

La producción ha contado con localizaciones y escenarios tanto en Bulgaria como en España, algo que marca la diferencia respecto a la entrega anterior, que transcurría prácticamente en el Nasdrovia, el restaurante que montan Edurne y Julián.

Producida en colaboración con Globomedia, la serie ha cosechado recientes reconocimientos como el de mejor comedia y mejor actor de comedia para Luis Bermejo, en los Premios MiM Series la semana pasada, además de su también reciente éxito en el Festival francés de Luchon.