Robert Pattinson y lo peor de ser 'Batman': "Es muy complicado ir al baño"

¡Hollywood ha vuelto a 'El Hormiguero'!. Este miércoles Pablo Motos volvía a entrevistar a dos actores internacionales. Robert Pattinson y Zoë Kravitz, los protagonistas de la nueva película de Batman que llegará a las salas de cines el próximo viernes, 4 de marzo, han estado en el programa de Antena 3 a través de una videollamada desde Londres.





ASÍ ES EL NUEVO BATMAN

LA PRESIÓN DE INTERPRETAR A UN PERSONAJE DE CÓMIC

EN EL RODAJE DE 'THE BATMAN', NO TODO ES GLAMOUR

Tras años interpretado por, es hora de que sea otro actor quién coja el relevo y de vida a un nuevo Batman y el elegido ha sidoEl actor británico ha contado en el espacio de Trancas y Barrancas cómo es este nuevo, porque solo l, e intenta hacerlo lo mejor posible perode convertirse en Batman y de repenteque llega a Gotham y empieza a destruir prácticamente toda la sociedad de Gotham.", desvelaba Pattinson sobre la trama del filme al comienzo de la entrevista, antes de que su compañera explicara cuál es el papel que ella juega en la película, en la que interpreta a Catwoman, y cómo será su relación con el protagonista."Yo interpreto aque trabaja en una discoteca en Gotham, ycon este asesino. Entonces. Yo no sé que él es Batman y tenemos que trabajar juntos, peroen esta película", contaba.Durante su charla con los actores, Pablo Motos quiso sabery si consideraban que interpretar a personajes tan queridos por el público conllevaba una presión añadida.confesó que siempre ha sido fan de Batman aunque reconoció que tuvo miedo a la hora de aceptar el papel: "Siempre me ha gustado ver películas de superhéroes, pero me costaba pensar en interpretar uno porquey da un poco de miedo comprometerte a algo tan prolongado", admitía, antes de revelar la razón que lo llevó a aceptar sin pensárselo demasiado: ", me disfrazaba de él de pequeño y las películas me influyeron muchísimo,".Por su parte,cuál es l: "A mí me preocupaba muchísimo la presión . No solamente porque te dé miedo que te juzguen, sino también porque", comenzaba la también cantante, ". Y eso da un poco de miedo pero también es lo que hacer que sea muy emocionante. Y yo", exponía.Los protagonistas de la nueva película de Batman, no han querido terminar la entrevista sin revelar que, a pesar de lo que piensa la mayoría de la gente, no todo es tan bonito como parece.Ambos han hablado dey deMotos ha preguntado a los intérpretesy Robert Pattinson ha querido tirar de humor antes de explicar que es más difícil de lo que parece."Bueno, yo crecí en Londres, así que no me ha costado tanto", bromeaba el protagonista de 'Crepúsculo' antes de contar lo peor del agua en el rodaje."Es verdad que luego, queda chulo incluso cuando estás rodando,. Y además, como, lsobre la máscara de cuero. Vamos, que...", decía el británico.Tras aclarar esa parte, tanto Robert como Zoë pasaron a hablar del mayor inconveniente,, algo a lo que ya se había referido Tom Holland al hablar de 'Spiderman' en su paso por el programa."La verdad es que. Mey era dificilísimo porque...", contaba la actriz estadounidense.también revelaba lo peor del suyo: ", podía entrar pero no me podía dar la vuelta. Y, porque tenía que entrar de espaldas"