'The Walking Dead' regresa esta noche para decir su adiós definitivo

La esperadísima recta final de la última temporada de The Walking Dead ya está servida. Esta noche, a partir de las 22.00, Fox comienza la emisión de los últimos capítulos de la undécima temporada de una serie que, basada en la serie de cómics homónima de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, y adaptada por Frank Darabont, se estrenó el 31 de octubre de 2010.









La serie llegó durante aquella misma semana a 120 países y fue todo un éxito, en buena parte también porque unos días antes del estreno oficial, AMC (canal de emisión de la serie en EE.UU.) y Fox (canal emisor a nivel internacional) organizaron un evento de "invasión zombie" en 28 ciudades distintas, comenzando por Taipei para terminar en Los Ángeles justo antes de emitir el primer episodio.

Fue en octubre de 2019 cuando AMC anunció que habría una temporada más, después de las diez ya emitidas, para cerrar la historia. Se planteó estrenarla en octubre de 2020, pero la producción se retrasó debido a la pandemia y, finalmente, la primera tanda de episodios se estrenó en agosto de 2021. Tras más de 10 años de emisión, The Walking Dead se ha convertido en una de las series más icónicas de la televisión.

Producida por AMC Studios en el estado de Georgia, ha dado lugar a series derivadas como Fear the Walking Dead, estrenada en 2015 y que se ha desarrollado durante siete temporadas, y la miniserie The Walking Dead: World Beyond, de la que se han realizado dos temporadas.

Prueba del éxito nada más lanzarse su primera temporada, fueron las nominaciones a mejor nueva serie en los Premios del Sindicato de Guionistas en 2011, a mejor serie de televisión de drama en los Globos de oro del año de su estreno y su nombramiento como uno de los 10 mejores programas de televisión de 2010 por los Premios American Film Institute.

EL FINAL DE LA HISTORIA



The Walking Dead regresa, en estos últimos episodios, con muchos de nuestros héroes luchando contra el inminente fuego del infierno que desencadenó Reaper. Mientras tanto, otros pelearán contra la ira torrencial de la Madre Naturaleza en Alexandria.

El mundo de todos ellos se derrumba literalmente a su alrededor y la vida en la Commonwealth no es tan idílica como parece.

¿Serán capaces de recomponerse?, ¿quién quedará vivo para ayudar?, ¿sus relaciones cicatrizarán o fracturarán?, ¿se ofrecerán y se aceptarán ramas de olivo como símbolo de paz o se rechazarán?. Algunos recuperarán la esperanza, otros se verán arrastrados a un punto de no retorno. Pero hay una verdad inapelable: las vidas de cada uno de ellos penden de un hilo y cada decisión que tomen cambiará drásticamente su futuro, sus posibilidades de supervivencia y las condiciones de cada comunidad.

En este final, Alexandria está severamente comprometida tras la devastación dejada por los Susurradores. Ahora todos los que viven en Alexandria luchan por refortificarla y alimentar a su creciente número de residentes, que incluyen a los supervivientes de la caída del Reino y la quema de Hilltop, junto con Maggie y su nuevo grupo, los Guardianes. Pero Alexandria tiene más personas de las que puede lograr alimentar y proteger. Su situación es grave a medida que las tensiones aumentan por los acontecimientos pasados y la autopreservación es un principio dentro de los muros devastados.

En estos últimos capítulos volvemos a ver a Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rosita (Christian Serratos), Gabriel (Seth Gilliam), Aaron (Ross Marquand), Alden (Callan McAuliffe), Magna (Nadia Hilker) y Lydia (Cassady McClincy).