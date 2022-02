Mamen Mendizábal vuelve como Wonder Woman

Mamen Mendizábal, en la promo como Wonder Woman.

Mamen Mendizábal, en la promo como Wonder Woman.

Hace menos de un año, a finales de mayo de 2021, anunció que dejaba Más vale tarde, el magacín informativo vespertino de La Sexta, en el que llevaba desde 2012, para afrontar nuevos proyectos en la misma cadena de Atresmedia. Meses después, el regreso de Mamen Mendizábal es inminente, pero en este caso al prime time, en el que ya estuvo con el espacio de entrevistas Palo y astilla.



La periodista madrileña, de 46 años, va a crear mucha expectación con su retorno. La promo con la que se anuncia su vuelta al menos ha impactado en las redes sociales. En ella, Mendizábal se viste de Wonder Woman y, asumiendo el papel de la heroína de los cómics de DC, recrea varias escenas de acción de la película.



El despliegue de efectos es importante. No en vano ha contado con la productora de Jordi Évole, Producciones del Barrio, experta en promociones que causan impacto. "He vuelto", dice al final del anuncio, justo antes de que aparezca en un rótulo Mamen vuelve a la acción, junto a una M gigante.





Poco más se sabe por ahora del programa, queen horario de máxima audiencia presentado por uno de los rostros emblema de la cadena, en la que ha estado desde su inicio, comenzando como presentadora de informativos. Habrá que esperar.