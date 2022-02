'Better Call Saul' llega al final de su viaje en MovistarPlus

Movistar Plus+

Imagen de 'Better Call Saul'. Movistar Plus+

Saul Goodman regresará con la sexta y última temporada de Better Call Saul a Movistar Plus+ desde el próximo 19 de abril, estrenándose cada martes un nuevo episodio hasta completar los siete que componen la primera parte de la temporada final. Después, los seis restantes (del 8 al 13) se estrenarán a partir de julio.

La última temporada concluye el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman. Del cártel a los tribunales, de Albuquerque a Omaha, la sexta temporada sigue a Jimmy/Saul/Gene en su intento de desaparecer del radar de Lalo. Los nuevos episodios también explorarán en qué punto queda su relación con Kim, quien afronta su propia crisis existencial tras abandonar el bufete y seguir a Jimmy en su particular odisea. Mientras tanto, Mike, Gus, Varga y Lalo siguen sumergidos en su letal juego del gato y el ratón.

Protagonizada por Bob Odenkirk (Nobody, Breaking Bad), quien encarna a Saul Goodman, cuenta para completar el reparto con Jonathan Banks (Breaking Bad, Community), Rhea Seehorn (Whitney, Franklin y Bash, House of Lies) y Giancarlo Esposito (Revolution, Breaking Bad, The Mandalorian) como Gus Fring.

La temporada 5 ya está disponible bajo demanda.