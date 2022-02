Asier Etxeandia se sincera y revela que fue víctima de bullying durante su infancia en 'El día de mañana'

Asier Etxeandia es uno de los actores más conocidos y queridos en la actualidad. El vasco mantiene su vida privada bajo un total hermetismo, pero en el terreno profesional ha trabajado codo con codo con profesionales de la talla de Antonio Banderas, Penélope Cruz o Pedro Almodóvar, entre otros.



El intérprete ha concedido una entrevista al programa 'El día de mañana', en la que ha charlado con Dani Álvarez, conductor del espacio televisivo, sobre su pasado, su presente y su ciudad natal.





ASIER ETXEANDIA SE SINCERA SOBRE SU INFANCIA

Etxeandia confesaba durante su conversación con el presentador de ', lo más duro de su infancia, durante la que admite que "", considera que "", y tiene claro cuál es la mejor venganza contra lo que le ocurrió, "que el que me pegaba acabe bailando mis canciones".Durante el programa, el también cantante y bailarín visitó su ciudad natal, Bilbao, junto al presentador y siguió hablando del acoso que sufrió de niño al pasar cerca de su antiguo colegio, los jesuitas, dónde rememoró sus momentos más complicados.. Me venían pegando. Era muy jodido. Tenía miedo porque me esperaban para zurrarme todos los días", admitió, aunque también quiso hablar de, la de: "Me emocionó mucho eso", confesaba el vasco.El actor quiso destacar durante la entrevista que "", y explicó cómo supo que quería dedicarse a la interpretación., desde que era pequeño. Y mi madre influyó mucho, la música estaba siempre presente en mi casa. Mis padres se emocionaban con los artistas que salían en la tele y eso me parecía la hostia. Yo quería eso", aseguraba.Además,"cuando, mis canciones, mi historia. Fue después de un año muy chungo. Me dieron el premio Max por 'La avería' y se cumplió la leyenda, estuve dos años sin currar. Así que me planteé hacer lo mío. Soy un creador y me atreví. Hice 'El intérprete' y fue un éxito. Eso", contaba a Dani Álvarez, con quién también hablaba de su tiempo a las órdenes de uno de los directores más importantes del cine,: "Es. Recuerdo que, siendo niño, un padre nos llevó a unos cuantos amigos al cine. Íbamos a ver una de Bruce Willis, pero cuando vi el cartel de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' les convencí para entrar a verla. Y esos niños se meaban de risa, se quitaron todos los prejuicios", aunque deja claro que ". No he querido ser rico, o muy famoso, o trabajar en Hollywood".Ahora, Asier tiene entre manos un nuevo proyecto,que ya tiene fechas confirmadas en Sevilla y Madrid.