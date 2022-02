Eduardo Inda y Risto Mejide protagonizan un salvaje enfrentamiento

Son días de guerras: Rusia y Ucrania, Ayuso y Casado, Rocío hija y Rocío madre..., y a todas ellas se ha sumado el choque frontal entre Eduardo Inda y Risto Mejide, dos pesos pesados de la comunicación que se han dicho de todo menos lindezas.



El periodista navarro, director de OK Diario, comenzaba el lunes en El Programa de Ana Rosa, espacio en el que colabora habitualmente. Le tocaba valorar la sentencia que ha exculpado a un periodista de su medio, Alejandro Entrambasaguas, de acosar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Pero ya que estaba ha decidido dar caña a Risto Mejide y al programa que este conduce, Todo es mentira, que se emite en Cuatro y por tanto también es de Mediaset.



Durante la semana, desde el programa del publicista catalán y sus gafas de sol se había atacado continuamente a Entrambasaguas, algo que vulneraba la presunción de inocencia para Inda, quien ha aprovechado la ocasión para quedarse a gusto. Así, ha llamado "bastardos" y "gentuza" a Risto y a sus compañeros, insultos que ha intentado frenar la suplente de Ana Rosa, Ana Terradillos. "Me la has liado", ha dicho la periodista donostiarra.



No estaba en el plató para responder ni ha entrado por teléfono, pero sí que ha contestado por Twitter Risto Mejide. "Que Eduardo Inda insulte o ataque a Todo es mentira no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que Ana Terradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita", ha escrito.





Que Eduardo Inda insulte o ataque a @todoesmentiratv no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que @anaterradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita. — Risto Mejide ?? (@ristomejide) February 17, 2022

Un tuit que alguien le ha hecho llegar a Terradillos, porque ha respondido en antena.Que nadie nos meta en ninguna guerra porque yo, desde luego, no tengo intención de participar", ha zanjado.