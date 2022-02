Anabel Pantoja estalla contra 'Sálvame': "Me da arcadas, máximo rechazo"

Ya son unas cuantas las veces que Anabel Pantoja ha amenazado con abandonar Sálvame o directamente lo ha hecho. Aunque siempre acaba volviendo. Y suele coincidir con días en los que se habla de ella o de personas relacionadas con ella. Recientemente lo hizo con su separación de Omar y este miércoles ha vuelto a amagar con irse, pero poniendo a caldo al programa que le paga.

Jorge Javier Vázquez y los colaboradores estaban hablando sobre la entrevista que ha concedido Bernardo Pantoja, el padre de Anabel, que está hospitalizado, en la que ofrece información que ni su propia hija conoce. Anabel ha permanecido unos minutos en silencio, recostada en el asiento y con cara de decepción antes de levantarse y abandonar el plató al ofrecerle escuchar el documento.

Y es que su padre ha concedido una entrevista en la que habla de su vida privada, pero que no se ha emitido porque el padre de Anabel no habría recibido el pago acordado por ella, aunque sí la han podido escuchar varios de los colaboradores, que afirman que habla de las relaciones de su hija y que confirma cosas que la propia Anabel ha negado.

"Yo, como colaboradora y como hija, me voy. Mis límites son mis límites y los marqué con mi separación. Aquí se dice que como eres un personaje público te lo tienes que tragar todo, lo bueno y lo malo, Yo lo malo no me lo trago, ni me lo como ni lo cago", aseguraba la sobrina de Isabel Pantoja ya junto al pasillo de salida del plató, adonde acudían Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Gema López intentando que reconsiderara su decisión.



Duros ataques al programa

"Me-mar-cho", enfatizaba sílaba a sílaba, y cuando el presentador la preguntaba si era una marcha momentánea o definitiva, ella respondía: "Para siempre, porque en este programa no se valora el esfuerzo ni la entrega de cada uno. Y ahora cuando hay un problema delicado, que en este caso es mi padre, en lugar de decir vamos a ayudar a la compañera y tratar el tema con respeto, montáis aquí un show. No me entendéis. ¡Que es mi padre y está mal!".

Anabel Pantoja se iba calentando y terminaba atacando con duras palabras al programa en el que trabaja. "No quiero estar en este programa, ahora mismo siento rechazo, un rechazo máximo. Me da arcadas. Y como no quiero tragarme lo malo me voy a mi puñetera casa", aseguraba antes de romper a llorar, aunque los colaboradores y el presentador lograban sin demasiado esfuerzo que cambiara su decisión y regresara al plató. Eso sí, la andaluza pedía a cambio "un pack de 16 manolitos de chocolate y palmeritas de chocolate". Continuará.